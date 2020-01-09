Вы как хотите, а я не люблю, когда мажут дегтем – солнечным утром не хочется говорить, что говном – кого бы то ни было просто по умолчанию.

Просто за то, что не из нашей стаи и по совокупности заслуг.

Книжка Маргариты Симоньян, конечно, прикольная и над нею можно вволю поглумиться.

Цитировать ее – не перецитировать.

Но вот увидел я в ЮТУБЕ неизвестного мне вьюношу, специализирующегося на обзоре плохих книг.

Не знаю, кто он такой – блогер или даже целый стендапер.

Может, он знаменитый, а я настолько темен и дик, что жизнь прожил, о нем не ведая.

Вьюноша даже несколько раз проанонсировал свои выступления в разных городах – народ ,видимо, приплачивает ему, по всему судя.

В общем, вьюноша оттоптался на книжке Симоньян.

Прикол в том, что он выбрал для глума преимущественно нормальные куски текста.

Ну, есть в книжке и такие – чего уж там!

А вьюноша с претензией на оброненное знамя неистового Виссариона выбрал именно их.

Допреж, чем научился правильно расставлять ударения в словах.

Я серьезно!

Чувак ударяет слова по своему разумению – свободный он и право имеет, чо!

И еще невесть с какого хрена усмотрел он у Симоньян пренебрежительно высокомерное отношение к ее малой родине – Краснодарскому краю.

О, это мне знакомо!

И Айтматова в свое время за это пинали, и Искандера!

Даже мне, горемычному, пару раз прилетало от заслуженных ветеранов умственного труда.

Но нас-то, классиков, пинали заскорузлые местные мракобесы, а вьюноша же модный и вольнолюбивый!

Оказывается, жив курилка!

Не, он, наверное, на ЗОЖе и не курит.

Никакой он не курилка, а просто дурно образованный п@здабол.

А Марго в книжке вся и так одета только «в пленительные мокрые ресницы».

Поэтому я ее в обиду не дам.

Полуграмотному вьюноше – точно.