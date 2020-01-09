Мир застыл в изумлении. Вот что это было?

Обращение Трампа к нации: “А ничего и не было.. ха-ха.. у нас самая сильная армия в мире. Ее предупредили и она сбежала.. И не страшно, и не больно.. А зато мы сейчас как наложим санкции, так Иран и совсем переменится к нам…”

И кто еще будет говорить, что Трамп — высокообразованный интеллект с сенаторами и Помпео вместе взятыми?

Детский сад — штаны на лямках. Обезьяны с гранатой.

Мне тут пытались объяснить, что Трамп не может быть глупым — он потому что миллиардер. А деньги может только умный заработать..

Не знаю. Это как узкая специализация образования — вот ты топ-менеджер по финансам, а ты -в рекламе. И по схеме. Шаг влево, шаг вправо — не надо. Не надо логики, не надо психологии — на это есть свои специалисты.

Я на Галапагосах был в отеле с однйо замечательной американской семьей — с пятилетней Месси. Чудная девочка. И как-то я ее спросил, а стишки ты знаешь? Ну как у нас детишки — уже лопочут наизусть что-то из Маршака или Чуковского…

Она не поняла, ее родители — тоже..”А зачем?” — спросил папа.. И какие детские писатели? Вот есть в планшете — комиксы. А кто их нарисовал — это важно? Или вот Симпсоны. Кому-то важно, что они говорят? И кто это сочинил?

Папа был также очень образован. Он страшно удивился, когда я стал рассказывать о мексиканской паэлье, и о перуанском пиве и любимом блюде из морских свинок. И об эквадорских морских черепахах.. “Откуда ты все это знаешь? — вопросил он меня. — И зачем держать в голове всю эту муть?”

И ведь правда оказалось. У Трампа в голове нет мути. Никакой. Только деньги. Это — ум? Это — образованность?

Вот и имеем, что имеем. Дебилы, бл.. Лаврову не позавидуешь.