Про русский народ

Русский народ – он такой. Не любит полумер. Если справедливость – то всем пригоршнями. Поровну. А то обидно. И за тех, кому с избытком досталось, и кому – не досталось. Вот идеалист такой – этот русский человек. Все ему надо – полной меркой..

Сидит такой идеальный человек русской наружности – ест балычок, водочкой его лакирует – и тут же в ФБ выплескивает всю боль души. Печалится о скорбях мира. Дескать, насколько несовершенно наше русское общество Опять же пьянство всеобщее на Руси. И такое горестное – стаканами на улице в подворотнях покупают.. Позволить вволю себе не могут – до чего терран страну довел. Он-то, конечно, нет – не в подворотне закидывается. Но случаи имеют место быть. О чем террану надо поставить на вид – дескать, дотиранствовался..