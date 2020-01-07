{ 7 января 2020 }

Про русский народ

Рубрики: [Фейсбук]  

Русский народ – он такой. Не любит полумер. Если справедливость – то всем пригоршнями. Поровну. А то обидно. И за тех, кому с избытком досталось, и кому – не досталось. Вот идеалист такой – этот русский человек. Все ему надо – полной меркой..

Сидит такой идеальный человек русской наружности – ест балычок, водочкой его лакирует – и тут же в ФБ выплескивает всю боль души. Печалится о скорбях мира. Дескать, насколько несовершенно наше русское общество Опять же пьянство всеобщее на Руси. И такое горестное – стаканами на улице в подворотнях покупают.. Позволить вволю себе не могут – до чего терран страну довел. Он-то, конечно, нет – не в подворотне закидывается. Но случаи имеют место быть. О чем террану надо поставить на вид – дескать, дотиранствовался..

И так это – мизинчик в сторону отставив, опять графинчик с водочкой заказывает.

А еще трепетный русский человек любит об экономике взгрустнуть. Потому как нету ее – в Отечестве. Дороги, крымские мосты, моллы, больницы, аэропорты, супервооружение есть, а экономики нет. Потерялась.

Потому что экономика , оказывается, это когда все СВОЕ. От иголки до ракеты. Своими руками построенное – российскими. Как это на практике?

Ну примерно так можно своей жене выговорить, ежели та вязанье любит. “Не позорь меня – должен сказать ей этот честный человек – что ж ты, милая, перуанскую шерсть альпаковую берешь? Стыдно-с.. Ты сначала альпак этих заведи, потом остриги, шерсть спряди – ну и все остальное.. Тогда у нас будет ЭКОНОМИКА. Семейная, своя. А то ты только шапки связанные продаешь, чем меня же и кормишь. Что неправильно. В смысле экономики”.

Нормальная жена азы экономики в эту многодумную голову обычно сковородником или скалкой вбивает.

А остальным-то как? Я вот впал в тихую задумчивость по поводу реплики патриотичной дамы – “разве может быть достижением российской экономики платная дорога М11 или Крымский мост, если они построены импортной техникой? ”

Вот тут и задумаешься о неисправимости мироздания русской души..

Ингвар Коротков


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