Крымский мост

Представить себе Россию без железных дорог – невозможно. Поездка по Транссибу от Москвы до Владивостока до сих пор остается обязательным маршрутом для любого радикального туриста, который хочет уверенно говорить: «Я видел Россию».

Железные дороги – это один из главных индустриальных символов страны и ее физический скелет. В прямом смысле этого слова.

Рельсы – это артерии и вены огромной страны, по которым течет ее кровь. Без железной дороги нет России. Она проваливается в доисторическую эпоху, где существует только пустое пространство и ничейная земля, Дикое Поле.