В наших бесконечных спорах о родине полезно помнить о том, что многие люди – и особенно популярные и карьерно озабоченные люди – проповедуют глуповатый либерализм вовсе не по велению души или стремлению сердца, не в силу выстраданного и обдуманного взгляда на мир, и даже не из-за утробного этнического чувства чужеродности (хотя этого тоже много), а просто потому, что хотят быть на стороне сильного.

Это ведь так естественно – хотеть туда, где тебе лучше.

Вот они и хотят.

Могут возразить – а как же государство?

Разве государство – слабое?

Разве с ним заодно не будет лучше?

Это зависит от того, на какой ступени социальной лестницы вы стоите.

Государство – в том его виде, какой мы имеем в последние сто лет, после уничтожения русской элиты, – идеальный инструмент в руках деревенского, поселкового или отдаленно-спальнорайонного человека, который пробивается в начальники.

Тем, у кого нет ничего, кроме напора и природной ловкости, советско-российская казенная служба помогает точно так же, как баскетбол и рэп – американским выходцам из опасных районов.

Но этажом выше это государство бессильно.

Да, оно может снабдить вас – в случае удачи – должностью, окладом, холуями, возможностями для воровства, но оно совершенно бесполезно, если большие, но криминальные деньги, переезд в Москву из Когалыма, возможность тырить бюджет и помыкать окружающими вам уже не очень интересны, – поскольку вы, более-менее решив свои практические проблемы, хотите быть еще и модным, избранным, респектабельным, сопричастным чему-то особому.

И вот это вам может дать только глуповатый либерализм.

Почему только он?

Повторюсь: потому что сто лет назад русская элита – а элитой в безоценочным смысле является сообщество людей влиятельных и культурных одновременно, тех, у кого есть и власть, и образование одним пакетом, и никак иначе, это для общества как папа и мама для рождения ребенка, – была уничтожена.

Власть и культура в России – как и во многих странах третьего мира, – развелись надолго, если не навсегда.

А если своих папы и мамы нету, то вместо них вами займутся посторонние люди. И, может быть, у них в этом деле будет свой интерес.

Фальшивыми родителями современного русского общества – то есть источниками власти и культуры, ресурсов и знаний, полномочий и моды, должностей и репутаций одновременно – стали заграничные обкомы (то есть другие государства-конкуренты) и советская мультикультурная интеллигенция, заменившая по воле Ленина-Сталина ненужных бар и графьев, а равно и всякую купеческую, поповскую и профессорскую контру.

И теперь, если вы хотите карьеры вместе со статусом, денег вместе с прогрессивными веяниями, успеха вместе с ощущением хорошего общества, – вы должны думать так, как вам подскажут советская интеллигенция и заграница.

Если своей элиты нет, то элита будет либо иностранная, либо инородная, – а та и другая разумно работают вместе.

Мягко и аккуратно намекают желающим: кто против родины – тот и свой.

Тот на правильной стороне.

На которой тебе дают возможность побыть и право имеющим, и сложносочиненным, культурным.

То есть условно таким, какими были русские городские люди добезцаря, – но теперь, поскольку эту возможность тебе выдают только чужие элиты, ты должен играть на другой стороне.

Люди так и играют – писатели, режиссеры, отставные чиновники, музыканты, студенты лучших университетов, благополучные менеджеры и владельцы того-сего.

Немножко противно смотреть, как они это делают, но что поделать, альтернативы-то нет.

Вместо нее – либо власть без культуры, ну, это бюджет, холуи, Когалым, баскетбол. Это дело выгодное, шикарное, африканское.

Либо культура без власти.

Куда-то в ту сторону мы, грешные, разрозненными и растерянными компаниями и бредем.