Про грудь Анны Семенович

Сейчас ни с того ни с сего увлекла нас с Александром Вулыхом животрепещущая тема выдающихся достоинств Анны Семенович.
Разгорячились, знамо дело, разволновались.
И вспомнилось мне из босоногого детства.
В одно и то же время мимо моего дома по улице имени Инессы Арманд проходила на занятия в педучилище и возвращалась с тех самых занятий студентка, казавшаяся мне очень взрослой тетенькой.
Об те поры еще не было в ходу слово «сисяндры» и не существовал его синоним «семеновичи».
Но температура моего тщедушного организма при виде той студентки подскакивала и била мне в голову немилосердно!
На своем велосипеде я стремительно обгонял идущую девушку, разворачивался и несся ей навстречу.
И так неоднократно.
В голове клубился громокипящий хаос.
И вот как-то на полной скорости — я не планировал, клянусь! — рука моя сама собой взлетела дикой птицей и цапнула девушку за ее невероятную грудь.
О, этот восторг прикосновения к запретному плоду!
Дальше я в ужасе от самого себя летел со скоростью олимпийского чемпиона по шоссейным гонкам!
Через несколько дней стою с резиновым красно-синим мячом возле дома, жду своего друга Витьку Кожаева.
Вдруг меня кто-то берет за шиворот.
Оборачиваюсь — она, богиня!
И ее грудь опасно колышется над моей головой.
Богиня указывает на нее:
— Трогай!..
Я от страха бросил мяч и спрятал руки за спину:
— Не буду!..
И заплакал.
Вот вспомнил и снова заплакал — почему не потрогал?
Это она должна была заплакать от обиды, что не потрогал! Ведь тогда-то всё было натуральным, и она по праву могла гордиться своими люлями! А сейчас уже у силиконовых кукол живые люли превратились в надутые семеновичи! И трогать их совсем неинтересно!)
Анна даже в эфире ЦТ рассказала, что у нее генетическое заболевание – гипермастопатия. Грешно над тяжело больными людьми изгаляться!
Был подобный случай в моей юности… Я всегда думала, что из таких мальчиков вырастают маньяки. Да чего уж там, я и сейчас так думаю.
Позвольте от имени маньяков приветствовать вас!