{ 12 декабря 2019 }

Про грудь Анны Семенович

Рубрики: [Звезды]  [Фейсбук]  
Метки:

Анна Семенович

Сейчас ни с того ни с сего увлекла нас с Александром Вулыхом животрепещущая тема выдающихся достоинств Анны Семенович.

Разгорячились, знамо дело, разволновались.

И вспомнилось мне из босоногого детства.

В одно и то же время мимо моего дома по улице имени Инессы Арманд проходила на занятия в педучилище и возвращалась с тех самых занятий студентка, казавшаяся мне очень взрослой тетенькой.

Об те поры еще не было в ходу слово «сисяндры» и не существовал его синоним «семеновичи».

Но температура моего тщедушного организма при виде той студентки подскакивала и била мне в голову немилосердно!

На своем велосипеде я стремительно обгонял идущую девушку, разворачивался и несся ей навстречу.

И так неоднократно.

В голове клубился громокипящий хаос.

И вот как-то на полной скорости — я не планировал, клянусь! — рука моя сама собой взлетела дикой птицей и цапнула девушку за ее невероятную грудь.

О, этот восторг прикосновения к запретному плоду!

Дальше я в ужасе от самого себя летел со скоростью олимпийского чемпиона по шоссейным гонкам!

Через несколько дней стою с резиновым красно-синим мячом возле дома, жду своего друга Витьку Кожаева.

Вдруг меня кто-то берет за шиворот.

Оборачиваюсь — она, богиня!

И ее грудь опасно колышется над моей головой.

Богиня указывает на нее:

— Трогай!..

Я от страха бросил мяч и спрятал руки за спину:

— Не буду!..

И заплакал.

Вот вспомнил и снова заплакал — почему не потрогал?

Аркадий Кайданов


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4 комментария

  • Издательский Дом «Новый Взгляд» Александр Вулых :
    12.12.2019 в 14:21

    Это она должна была заплакать от обиды, что не потрогал! Ведь тогда-то всё было натуральным, и она по праву могла гордиться своими люлями! А сейчас уже у силиконовых кукол живые люли превратились в надутые семеновичи! И трогать их совсем неинтересно!)

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  • Издательский Дом «Новый Взгляд» Леонид Богданов :
    12.12.2019 в 14:32

    Анна даже в эфире ЦТ рассказала, что у нее генетическое заболевание – гипермастопатия. Грешно над тяжело больными людьми изгаляться!

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  • Издательский Дом «Новый Взгляд» Наталия Дубцова :
    12.12.2019 в 14:35

    Был подобный случай в моей юности… Я всегда думала, что из таких мальчиков вырастают маньяки. Да чего уж там, я и сейчас так думаю.

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