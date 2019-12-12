Про грудь Анны Семенович

Сейчас ни с того ни с сего увлекла нас с Александром Вулыхом животрепещущая тема выдающихся достоинств Анны Семенович.

Разгорячились, знамо дело, разволновались.

И вспомнилось мне из босоногого детства.

В одно и то же время мимо моего дома по улице имени Инессы Арманд проходила на занятия в педучилище и возвращалась с тех самых занятий студентка, казавшаяся мне очень взрослой тетенькой.

Об те поры еще не было в ходу слово «сисяндры» и не существовал его синоним «семеновичи».

Но температура моего тщедушного организма при виде той студентки подскакивала и била мне в голову немилосердно!

На своем велосипеде я стремительно обгонял идущую девушку, разворачивался и несся ей навстречу.

И так неоднократно.

В голове клубился громокипящий хаос.

И вот как-то на полной скорости — я не планировал, клянусь! — рука моя сама собой взлетела дикой птицей и цапнула девушку за ее невероятную грудь.

О, этот восторг прикосновения к запретному плоду!

Дальше я в ужасе от самого себя летел со скоростью олимпийского чемпиона по шоссейным гонкам!

Через несколько дней стою с резиновым красно-синим мячом возле дома, жду своего друга Витьку Кожаева.

Вдруг меня кто-то берет за шиворот.

Оборачиваюсь — она, богиня!

И ее грудь опасно колышется над моей головой.

Богиня указывает на нее:

— Трогай!..

Я от страха бросил мяч и спрятал руки за спину:

— Не буду!..

И заплакал.

Вот вспомнил и снова заплакал — почему не потрогал?