Боксеры российской сборной отказались ехать на олимпиаду без национального флага. Люди, для которых понятие «бой» – из их повседневной жизни, стратегию понимают хорошо. Точно лучше многих.

Кто все время отступает, того загоняют на канаты, а там уже добивают. История с запретом WADA очерчивает для России если не ринг, то довольно четкую границу, за которой действительно будут просто добивать.

Можно до бесконечности повторять мантру про то, что спортсмены не виноваты и готовятся к олимпийским играм всю жизнь, но не надо обманывать самих себя. Государство прямо и косвенно оплачивает их подготовку не для того, чтобы им было, чем себя занять по жизни. А именно для того, чтобы они защищали на международных соревнованиях национальный флаг.

Геополитика в области спорта –это не частное спонсорство. Это не личное хобби чиновника, принимающего решение. Это даже не решение инвестора, который покупает футбольный клуб как вложение в области спортивного энтертеймента.

У государства в большом спорте единственная задача – влиять на общественное мнение в стране и в мире, формируя образ страны, которая умеет бороться и побеждать.

А бесконечно соглашаться на нейтральный флаг – это образ России, которую можно безнаказанно колотить до бесконечности. Лично мне он не нравится.