Последние годы Лужкова

Кто-то написал, что мол, об этом ли мечтал Лужков, чтобы стать на закате лет рядовым европейским пенсионером-миллионером и умереть в забвении?

Я вот думаю, что Юрию Михайловичу была оказана сказочная милость и он провел свои последние 10 лет как нормальный человек. Окруженный близкими людьми, семьей, а не предателями типа Ресина и Цоя. В субботу ел яйцо пашот, рассматривая лебедей в австрийском тихом озере или гулял неторопливо по Кенсингтон, вместо того, чтобы шарахаться по сраным московским стройкам в окружении гнусной челяди.

И отпоют его честь честью в Храме Христа Спасителя, который он восстановил, в те времена, когда это еще не стало трендом и похоронят на Новодевичьем, где и должно лежать славному московскому градоначальнику.

И было бы неплохо назвать его именем аэропорт или хотя бы мост через Москва-реку.