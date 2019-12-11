{ 11 декабря 2019 }

Последние годы Лужкова

Рубрики: [Фейсбук]  
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Кто-то написал, что мол, об этом ли мечтал Лужков, чтобы стать на закате лет рядовым европейским пенсионером-миллионером и умереть в забвении?

Я вот думаю, что Юрию Михайловичу была оказана сказочная милость и он провел свои последние 10 лет как нормальный человек. Окруженный близкими людьми, семьей, а не предателями типа Ресина и  Цоя. В субботу ел яйцо пашот, рассматривая лебедей в австрийском тихом озере или гулял неторопливо по Кенсингтон, вместо того, чтобы шарахаться по сраным московским стройкам в окружении гнусной челяди.

И отпоют его честь честью в Храме Христа Спасителя, который он восстановил, в те времена, когда это еще не стало трендом и похоронят на Новодевичьем, где и должно лежать славному московскому градоначальнику.

И было бы неплохо назвать его именем аэропорт или хотя бы мост через Москва-реку.

Сергей Мардан


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Один комментарий

  • Издательский Дом «Новый Взгляд» Владимир Макарцев :
    11.12.2019 в 14:05

    Не такой уж он святой. В конце 90-х обложил бизнес черной десятиной на постройку Христа Спасителя – все выли. А платили. Про его красавицу жену, многостаночницу, и говорить нечего – самая богатая женщина России. Неплохо заработал за отказ от политической борьбы и спокойную старость.

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