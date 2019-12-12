Мой дорогой друг Дмитрий Быков продолжает гнуть свою линию — детей надо воспитывать отдельно тот родителей в спецучреждениях, чтобы они не наследовали вот это все — ВВП: ватники, водку, патриотизм. В своей любопытной статье про культуртрегерство Стругацких в «Собеседнике», он пишет: «Во-вторых, по мысли Стругацких, воспитание ребенка не может быть делом непрофессионалов. Они полагали — и тоже вполне резонно, — что нельзя доверять здоровье знахарю, а родители по отношению к ребенку являются такими же знахарями. Воспитание детей, полагали Стругацкие, должно стать всемирной задачей, решать которую будут в интернатах лицейского типа. Прототипом такого интерната представлялся им Колмогоровский лицей в Москве, ФМШ в Новосибирске, а отчасти и пушкинский лицей, воспитавший лучших представителей российского общества в первой половине XIX века”.
Я же, как злобный ретроград, думаю — Пушкин из Лицея — это хорошо. Но остальные-то? Бунтовщики и цареубийцы? Хорошее воспитание, мне кажется, еще не залог того, что человек сразу становится мудр. Любое воспитание — это формирование у ребенка взглядов, которых придерживается учитель. И заруба не в том, как учат ребенка, а кто его учит. Светлолицые претендуют на то, чтобы воспитание доверили им. Безусловно, за государственные деньги. Так они воспитают поколение тех, кто будет их чтить учителями.
Везде манипуляции.
Тоже мне неомарксист нашелся. Банально, как “Манифест Коммунистической партии” от 1848 года.
Это их голубая мечта: вырастить поколение рабов, истово фапающих на “учителей” и не видящих дальше собственного носа.