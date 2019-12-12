Мой дорогой друг Дмитрий Быков продолжает гнуть свою линию — детей надо воспитывать отдельно тот родителей в спецучреждениях, чтобы они не наследовали вот это все — ВВП: ватники, водку, патриотизм. В своей любопытной статье про культуртрегерство Стругацких в «Собеседнике», он пишет: «Во-вторых, по мысли Стругацких, воспитание ребенка не может быть делом непрофессионалов. Они полагали — и тоже вполне резонно, — что нельзя доверять здоровье знахарю, а родители по отношению к ребенку являются такими же знахарями. Воспитание детей, полагали Стругацкие, должно стать всемирной задачей, решать которую будут в интернатах лицейского типа. Прототипом такого интерната представлялся им Колмогоровский лицей в Москве, ФМШ в Новосибирске, а отчасти и пушкинский лицей, воспитавший лучших представителей российского общества в первой половине XIX века”.

Я же, как злобный ретроград, думаю — Пушкин из Лицея — это хорошо. Но остальные-то? Бунтовщики и цареубийцы? Хорошее воспитание, мне кажется, еще не залог того, что человек сразу становится мудр. Любое воспитание — это формирование у ребенка взглядов, которых придерживается учитель. И заруба не в том, как учат ребенка, а кто его учит. Светлолицые претендуют на то, чтобы воспитание доверили им. Безусловно, за государственные деньги. Так они воспитают поколение тех, кто будет их чтить учителями.

Везде манипуляции.