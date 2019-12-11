Про Минские соглашения

Твиттер про встречу в нормандском формате.

Вопрос о контроле над границей Зеленский хочет сделать главным в Минском процессе. Но никакие западные «гарантии» не удержат Киев от зачистки ДНР/ЛНР, если Украина получит такой контроль. Минские согл. станут лишними и будут тут же отброшены Киевом,а западные политики умоют руки.

Алексей Пушков.

9-ти часовые переговоры в Париже закончились безоговорочным подтверждением со стороны нормандской тройки (Меркель, Макрон, Путин) безальтернативности и незыблемости Минских соглашений. Всё! Зеленский отправлен в Киев с заданием выполнять эти соглашения.

Виталий Третьяков.

“У нас не запрещено говорить по-русски” — хвастается Зеленский. Но только на кухнях и только вполголоса. Шоб мовний патруль не слышал.

Голос Мордора.

Макрон охренел (судя по его взгляду), когда Зеленский заговорил о Бриони и о своих друзьях из 95 квартала, которые должны представлять “оккупированные территории”.

Виталий Третьяков.

Пять лет прошло, все вроде взрослые люди, с образованием, а занятому Путину пришлось тащиться в Париж, чтобы растолковать трём дебилам и одной рагульей нации смысл Минских соглашений. Феерично. Особенно Меркель, которая походу только сейчас поняла смысл подписанного ею документа.

Филипп Масловский.

Многочасовые переговоры и результат «Выполняйте минские соглашения» Что и требовалось доказать. Зеленского даже жалко)

Роман Бабаян.

Слушал сегодня во время участия в “60 минутах” и сейчас слушаю в “Вечере с Соловьёвым” украинских экспертов. Неужели они действительно настолько тупые, что не понимают, что в Париже 1) Украина полностью проиграла; 2) Меркель и Макрон были полностью на стороне Путина?

Виталий Третьяков.

Зеленский назвал Минские соглашения поражением Украины. Похоже, вчера тройка заставила-таки клоуна их прочитать.

Во///дь™.

Украина будет договариваться с Россией о газе, возможно, в условиях «газовой войны», заявил премьер-министр Гончарук. Чтобы вести «газовую войну», нужно как минимум иметь газ. Для Украины это будет безгазовая война.

Радио Стыдоба.