Решение WADA и живой отклик в сети

Даже не понимаю, отчего решение WADA вдруг вызвало какой-то живой отклик в сети.

Уж на что я тупенькая, но в 2017 году мне все настолько тщательно разжевали и в рот положили, что даже я поняла.

1. Победы спортсменов — это вовсе не мои победы. “Ты кто такая? Тебя тут не стояло”. Нельзя говорить «мы победили», потому что мы никого не побеждали. Побеждали где-то там совсем другие специальные люди, а мы дома с чипсами сидели. Нельзя говорить «завтра мы бежим», потому что мы никуда не бежим. Вот когда побежим я, мой муж, наши кошки и наши одышки, тогда будет «мы бежим». Нельзя примазываться к чужим достижениям, это некрасиво.

2. Спортсмены всю жизнь тренировались. Нельзя их лишать возможности себя проявить. Потому что это их работа, а спортивная жизнь коротка. Если вовремя не победишь, как потом сидеть в Госдуме и рассказывать о просьбах трудящихся повысить пенсионный возраст до семидесяти? Не пустят.

3. Спортсмены — это элита нашей страны. А элита потому и элита, что не чета нам с вами. Элите положено быть космополитами. Патриотизм — он для быдла и анчоусов. А элита — сегодня здесь, а завтра — там. Здесь он вещает с экрана ТВ, а там у него гражданство и виды на жительство. Здесь он член «Единой России», а там он простой аполитичный гражданин Германии. Вы еще «спасибо» скажите, что сегодня специально для вас элита использует патриотическую риторику. В 90-х даже риторики не было. Цените. Поэтому, когда спортсмен говорит, что выступает за родную страну, он говорит так, чтобы сделать вам приятно. Завтра он будет горд тем, что выступает за другую страну. Ничего в этом плохого нет. Имеет право.

4. Спорт — дело индивидуальное. Соревнование индивидуальностей, а не стран. Поэтому индивидуалисты могут ходить под любыми флагами. Ну, запретили части индивидуалистов выступать под флагом России — делов то? В мире других флагов почти двести штук, выберут какой-нибудь, пока флаг России на профилактике.

5. Пока нам здесь внутри страны говорили, как нас подставили и оболгали, снаружи страны все признавали, ползали на коленях и каялись, умоляя простить. Не удивляйтесь. Иные дома кричат, какой начальник мудозвонище и тварь, а как приходят к начальнику, так сразу язык до колен, улыбка собачьей преданности, дыхание прилежно-невесомое сначала, потом глубокое и страстное, в общем, почти Чейна-Стокса.

Продолжать?

Так что нет повода для огорчения. Теперь вы тоже свободны. Можете болеть, за кого хотите. За лучших. Потому что никаких «своих» у вас нет, если вы не поняли. А можете, как я давно поступаю, вообще перестать следить за этим внутрисобойчиком и заниматься своими делами. Больше проку.

Белый флаг можно поднять только один раз. Когда ты сдался, наступает совсем иная жизнь.