{ 9 декабря 2019 }

В Лозанне начал заседать исполком ВАДА

Рубрики: [Спорт]  [Фейсбук]  

Один из вариантов решения — не только запрет чистым российским спортсменам выступать даже под нейтральным флагом, но и недопуск России к участию в Олимпиадах вообще.

Я лично переживаю персонально за свою землячку Машу Ласицкене (Кучину).

В чем виновата эта девочка, отдавшая годы своей единственной жизни ради победы на ОИ?!

Если есть доказательства того, что государство поддерживало допингуемость спортсменов — пусть накажут конкретных чиновников ( блокировка счетов, запреты на въезд и тому подобное)

Но Ласицкене выигрывает чисто — к ней нет претензий ни у кого!

За что ломать жизнь гениальной девочке из скромной семьи, ценою собственного здоровья и огромного таланта использующей свой единственный шанс в этой жизни?

И если уж о флаге.

ВАДА юридически не может запрещать спортсмену выступать под флагом своей страны — для этого страна должна быть исключена из МОК!

Какого хрена какие-то геморроидальные чиновники ВАДА берут на себя функции лишения спортсмена своей страны?

Что за реинкарнация маразматического

Политбюро ЦК КПСС?!

Аркадий Кайданов


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2 комментария

  • Издательский Дом «Новый Взгляд» Хас Барабас :
    09.12.2019 в 18:53

    В свое время Клишину пустили на олимпиаду только потому, что она тренировалась в сша, хотя были претензии по допингам, при этом не допустили Исимбаеву, хотя претензий по допингам не было, но тренировалась в России, это в принципе достаточная информация о устройстве игр

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  • Издательский Дом «Новый Взгляд» Ибрагим Гукемух :
    09.12.2019 в 20:54

    Это, так называемая, коллективная ответственность, блин. Как будто козлам из Минспорта будет после этого запрета не на что жить и нечего жрать. Спортсменов жалко безусловно.

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