В Лозанне начал заседать исполком ВАДА

Один из вариантов решения — не только запрет чистым российским спортсменам выступать даже под нейтральным флагом, но и недопуск России к участию в Олимпиадах вообще.
Я лично переживаю персонально за свою землячку Машу Ласицкене (Кучину).
В чем виновата эта девочка, отдавшая годы своей единственной жизни ради победы на ОИ?!
Если есть доказательства того, что государство поддерживало допингуемость спортсменов — пусть накажут конкретных чиновников ( блокировка счетов, запреты на въезд и тому подобное)
Но Ласицкене выигрывает чисто — к ней нет претензий ни у кого!
За что ломать жизнь гениальной девочке из скромной семьи, ценою собственного здоровья и огромного таланта использующей свой единственный шанс в этой жизни?
И если уж о флаге.
ВАДА юридически не может запрещать спортсмену выступать под флагом своей страны — для этого страна должна быть исключена из МОК!
Какого хрена какие-то геморроидальные чиновники ВАДА берут на себя функции лишения спортсмена своей страны?
Что за реинкарнация маразматического
Политбюро ЦК КПСС?!
В свое время Клишину пустили на олимпиаду только потому, что она тренировалась в сша, хотя были претензии по допингам, при этом не допустили Исимбаеву, хотя претензий по допингам не было, но тренировалась в России, это в принципе достаточная информация о устройстве игр
Это, так называемая, коллективная ответственность, блин. Как будто козлам из Минспорта будет после этого запрета не на что жить и нечего жрать. Спортсменов жалко безусловно.