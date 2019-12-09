В Лозанне начал заседать исполком ВАДА

Один из вариантов решения — не только запрет чистым российским спортсменам выступать даже под нейтральным флагом, но и недопуск России к участию в Олимпиадах вообще.

Я лично переживаю персонально за свою землячку Машу Ласицкене (Кучину).

В чем виновата эта девочка, отдавшая годы своей единственной жизни ради победы на ОИ?!

Если есть доказательства того, что государство поддерживало допингуемость спортсменов — пусть накажут конкретных чиновников ( блокировка счетов, запреты на въезд и тому подобное)

Но Ласицкене выигрывает чисто — к ней нет претензий ни у кого!

За что ломать жизнь гениальной девочке из скромной семьи, ценою собственного здоровья и огромного таланта использующей свой единственный шанс в этой жизни?

И если уж о флаге.

ВАДА юридически не может запрещать спортсмену выступать под флагом своей страны — для этого страна должна быть исключена из МОК!

Какого хрена какие-то геморроидальные чиновники ВАДА берут на себя функции лишения спортсмена своей страны?

Что за реинкарнация маразматического

Политбюро ЦК КПСС?!