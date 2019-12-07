Басков подцепил «Заразу»

Николай Басков записал совместную композицию «Николай» с певицей Натали. Для Натали это будет первый дуэт в ее карьере — до этого она записывала лишь сольные песни. Идея о записи совместного трека появилась у артистов после успеха последнего на [Читать...]

Стилист Сергей Зверев заявил, что певец Николай Басков ворует у него идеи для костюмов. Поводом для такого заявления стал костюм «золотого голоса России», выбранный Басковым для участия в музыкальной новогодней сказке «Три богатыря», которую снимает для Первого канала [Читать...]

Анна Семенович выпустила в свет сингл «Секси бомбочка» 26 сентября 2019 года. По словам артистки, это «модная, веселая песня про смелую и современную женщину, которая влюблена». — Сегодня моя «Секси бомбочка» начинает свой путь, — написала исполнительница в [Читать...]

Ирина Дубцова представила новый сингл. Песня «Не целуешь» увидела свет 27 сентября 2019 года. Трек посвящен отношениям с равнодушным партнером, который не звонит, не пишет и не любит лирическую героиню, из-за чего ей приходится проводить время «в караоке [Читать...]

Певица Луна выпустила альбом «Транс» 4 октября 2019 года. В релиз вошло десять треков, включая представленные ранее «Дельфины», «Лунные гипнозы» и «Сиреневый рай». — В нем много динамики, танцевальных треков, песен, которые будут мощно звучать в лайв-исполнении, — [Читать...]