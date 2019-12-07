Басков подцепил «Заразу»

- Пусть с наступлением зимы она согреет вас позитивным настроением, – представил артист новинку в своем микроблоге.
Новость о выходе сингла артист проиллюстрировал небольшим видео с фрагментом песни. На нем показана нарисованная девушка в ярко-красном платье, солнцезащитных очках и с сумкой, украшенной стразами. Эту же девушку можно увидеть и на обложке сингла.
- Она носит все лучшее сразу – туфли, платья, шелка и стразы. Чтобы шаловливый твой разум не влюбился в другую заразу, — спел Николай Басков.
Релиз композиции состоялся на лейбле Media Land.