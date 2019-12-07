{ 7 декабря 2019 }

Басков подцепил «Заразу»

Рубрики: [Музыка]  
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Николай Басков представил новый сингл «Зараза». По словам артиста, эта песня должна согреть его слушателей позитывным настроением.

- Пусть с наступлением зимы она согреет вас позитивным настроением, – представил артист новинку в своем микроблоге.

Новость о выходе сингла артист проиллюстрировал небольшим видео с фрагментом песни. На нем показана нарисованная девушка в ярко-красном платье, солнцезащитных очках и с сумкой, украшенной стразами. Эту же девушку можно увидеть и на обложке сингла.

- Она носит все лучшее сразу – туфли, платья, шелка и стразы. Чтобы шаловливый твой разум не влюбился в другую заразу, — спел Николай Басков.

Релиз композиции состоялся на лейбле Media Land.

 

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