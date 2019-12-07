Задорные «Злобные старикашки»

Возрожденные «Зодчие» собрали аншлаг на презентации альбома «Злобные старикашки»

Презентация нового альбома возрожденной группы «Зодчие» «Злобные старикашки» состоялась в «Главклуб Green Concert» 4 декабря 2019 года.

Представление свежей пластинки группы «Зодчие», чья история началась в 1980 году, вылилось в трехчасовой мини-фестиваль c участием бывших музыкантов коллектива, друзей и специально приглашённых гостей. Зрители получили в подарок диск, а также неотъемлемую часть сценического имиджа музыкантов — стильную соломенную шляпу.

Приветственный получасовой сет представила одна из первых московских ска-команд «Кабинет», в которой по совместительству играет клавишник «Зодчих» Александр Белоносов. «Кабинетные» музыканты быстро раскачали зал задорными шлягерами «Новое время», «Твист в темноте», «Кафе Океан» и др. Фронтмен группы Илья Шестаков танцевал безумные танцы, молодцевато призывая зрителей: «Плясать всем!».

Ведущий концерта и бывший участник «Зодчих» Александр Шевченко исполнил две свои песни — «Будет всё, как ты захочешь» и «Зиму». Про последнюю он рассказал, что композиция в своё время была написана для маленькой девочки Алсу и неожиданно подхвачена трудившимся раньше в морге патологоанатомом Билли Новиком. По словам певца, в авторской интерпретации услышать «Зиму» можно лишь крайне редко — на таких вот дружеских посиделках.

После столь эксклюзивного номера Александр Шевченко уступил сцену «человеку, который всё это придумал», — Юрию Давыдову. Под аккомпанемент акустической гитары лидер «Зодчих» исполнил песню «Ветераны возвращают ордена», которую посвятил своим друзьям, в том числе ушедшим.

Вокалист группы Fools Garden Петер Фройденталер прилетел на презентацию из Германии, бросив все свои неотложные дела. Юрий Давыдов рассказал, что с автором хита «Lemon Tree» он подружился на фестивале «Арт-футбол» в Москве шесть лет назад. Во время их знакомства Петер Фройденталер часто вставлял в свою речь русские слова, хотя в Восточной Германии никогда не жил. Как потом выяснилось, лингвистическим премудростям обучила певца в детстве бабушка, частенько советуя: «Петер, учи русский, они ещё вернутся!». Гостям презентации свои недюжинные познания в этой области Петер Фройденталер продемонстрировал, спев отрывок из песни группы «Сети» «Smile».

«Зодчие» сыграли обширную программу в двух отделениях, первое из которых базировалось на материале альбома «Злобные старикашки». Сыграв несколько задорных вещей, вроде «В 10-Б не слушали «Любэ» и «МАсковский фАкстрот», Юрий Давыдов в шутку предупредил, что «хорошие песни закончились, и остались не очень хорошие». Этим словами музыкант предварял блок провокационных композиций «Секс-Драйв», «Глядь!!!» (здесь Юрий призвал зрителей скандировать заглавное слово, не перепутав при этом первую букву) и «Провод для Шнура» (отчасти объясняющую название «Злобные старикашки» и выражающую отношение «Зодчих» к современному шоу-бизнесу).

Песню «Конец Света» Юрий Давыдов снабдил рифмованной прибауткой:

— Рано или поздно наступит конец света –

И эта наша песня именно про это!

«Зимнюю ночь в Москве» «Зодчие» спели именно в таком составе, в котором она прозвучит в новогоднем выпуске «Квартирника у Маргулиса» на канале НТВ — вместе со своими бывшими участниками Юрием Лозой и Валерием Сюткиным.

Взяв небольшой тайм-аут перед вторым отделением, музыканты оставили зрителей лицом к лицу с Юрием Лозой, который вспомнил, что когда-то пришел в этот коллектив с условием развивать параллельно и своё сольное творчество. К этой категории принадлежали спетые Лозой под гитару «Грустная песня Сыроежкина» и относительно недавняя «Уренгой».

Во втором отделении «Зодчие» при помощи Александра Шевченко, Валерия Сюткина и Юрия Лозы сыграли свои «золотые шлягеры» — «Демонстрация», «Дайте народу пива», «Автобус №86», «Землекоп» (на стихи Игоря Иртеньева) и др. В какой-то момент к «Зодчим» присоединился и бывший режиссёр их сценического шоу Сергей Миров, прочитавший ностальгические стихи и даже исполнивший жаркий твист.

Уже на финишной прямой перед песней «Наливай» Валерий Сюткин охарактеризовал Юрия Давыдова как «страшного Карабаса Барабаса с ярко выраженным комсомольским прошлым, который своим неуемным энтузиазмом до сих пор заставляет нас петь вместе и получать от этого удовольствие». Польщенный лидер «Зодчих» после прощальной «Лодка качалась» очень тепло поблагодарил всех участников концерта за то, что они приехали на презентацию.