Blink-182 предложили развестись в Рождество

Поп-панк-группа Blink 182 выпустила к Рождеству подарок для своих поклонников – зеленые яйца с надписью «Гребаного Рождества!» и официальным логотипом группы. Украшения можно приобрести на официальном сайте группы за $5,90. Напомним, что под Рождество многие музыканты (например, Metallica [Читать...]

Новый альбом «California» группы Blink-182 вышел в свет. Это первый диск группы, записанный с новым гитаристом - Мэттом Скибой, который заменил Тома ДеЛонга. Альбом записан в Foxy Studios с января по март 2016 года под руководством продюсера Джона Фельдмана. Название [Читать...]

Певица Рита Ора и барабанщик группы Blink-182 Трэвис Баркер объявили о своем расставании. В статусе пары они пробыли всего три недели. В интервью Daily Mirror Трэвис честно признался, что не готов связывать себя серьезными отношениями. – У меня нет желания быть в отношениях [Читать...]