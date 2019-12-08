{ 8 декабря 2019 }

Blink-182 предложили развестись в Рождество

Рубрики: [Музыка]  

blink-182 - Not Another Christmas Song

Группа Blink-182 выпустила 6 декабря 2019 года свой новый сингл и клип «Not Another Christmas Song». Как и следует из названия, песня не совсем праздничная: лирический герой размышляет о том, что Рождество — прекрасный момент для развода. Действие пластилинового ролика происходит на фабрике игрушек Санта-Клауса, где также творятся не совсем веселые дела: эльфы жестоко погибают в процессе подготовки к Рождеству, Санта ругается с женой, а игрушечные Blink-182 создают для всего этого энергичный саундтрек.

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