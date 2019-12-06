{ 6 декабря 2019 }

Книга Светланы Эпштейн «Вор в законе. Мицва»

Рубрики: [Книги]  [Рецензия]  [Фейсбук]  

Книга Светланы Эпштейн Вор в законе Мицва

Книга Светланы Эпштейн «Вор в законе. Мицва» — книга неровная.

Ровными и удобными бывают зарубежные хайвеи и автобаны, только на них засыпаешь.

На проселочной дороге тебя то и дело швыряет на выбоинах и ухабах, но там не заснешь, а в награду — невольно пристальнее вглядишься в заоконный пейзаж, успевая разглядеть признаки живой жизни в мелочах и деталях, соотнося себя с этими мелочами и деталями, из которых, собственно, и состоит жизнь

Стилистически самый неровный писатель Достоевский.

Один мой знакомый редактор, будучи назначенным на переиздание какого-то романа Достоевского, из лучших побуждений стал переписывать классика..

Тем и остался в памяти нескольких поколений работников издательства.

Светлана Эпштейн не Достоевский, но имеет не меньшее право писать так, как считает нужным.

Ее автобиографическая книга — об отце.

Отец Светланы не крупный ученый, не знаменитый артист и не летчик-испытатель.

Он — вор в законе, коронованный во времена, когда это звание еще не покупалось за деньги, когда оно требовало наличия качеств и черт характера, необходимых и крупному ученому, и знаменитому артисту, и летчику-испытателю.

Книга Светланы Эпштейн — про любовь, про главную любовь ее жизни.

Для широкой публики там — мелькание известных имен.

Для автора они фон для портрета отца.

Жанр книги автором определен как роман.

По-моему, это скорее поэма, да простят меня Н. В. Гоголь и В. В. Ерофеев.

А если роман, то с ударением на О, как было принято говорить на зоне.

Оттуда же выражение «тиснуть рОман».

Светлана Эпштейн тиснула свой рОман, а я его прочел не отрываясь, за ночь, на одном дыхании.

Чего и вам желаю.

Эта книга — живая, не обездушенная профессиональной «набитостью руки» автора.

Сегодня таких не много.

Аркадий Кайданов


Похожие посты:


  1. Сходняки воров в законе

    2. Сходняки воров в законе

    Вот бывает же, что ОМОН накрывает сходняки воров в законе. Врываются чуваки в масках, всех кладут мордами в пол. Почему-то живо представил, как эффектно все это смотрелось бы сейчас на экономическом форуме в Питере.


  2. ВЕСЕЛАЯ РОМАНТИКА СВЕТЛАНЫ ЛАЗАРЕВОЙ

    3. ВЕСЕЛАЯ РОМАНТИКА СВЕТЛАНЫ ЛАЗАРЕВОЙ

    Светлана Лазарева, удалившись от светской жизни, занимается устройством своего нового жилья за городом. По словам певицы, спокойная жизнь для нее предпочтительнее московских тусовок, и поэтому она накупила семян редиски и прочих овощей, посадкой которых и собирается заниматься в [Читать...]


  3. Достаточно честная книга, но меня не зацепила

    4. Достаточно честная книга, но меня не зацепила

    Книга “Что было, то было” – Юрий Додолев   Увлеклась я в последнее время чтением книг о войне. Ищу в местной библиотеке какие-нибудь мемуары без политики и погружаюсь в чтение. Интересно не то, как двигались фронты и каково [Читать...]


  4. Warner Bros. снимет фильм про российских воров в законе

    5. Warner Bros. снимет фильм про российских воров в законе

    Киностудия Warner Bros. собирается снять фильм об истории происхождения организованной преступности в России, сообщает Deadline. Сценарий для картины «В» или «В законе» (V or V Zakone) напишет Эндрю Содроски («Голландия, Мичиган»). Фильм будет посвящен ворам в законе, и [Читать...]


  5. Готовится новая книга о Pixies

    6. Готовится новая книга о Pixies

    Готовится новая книга о рок-группе Pixies, сообщает Pitchfork. Книга будет называться «Pixies: Визуальная история», деньги на ее издание собираются при помощи краудфандинга на сайте Kickstarter. За проектом стоит Шон Т. Рэйберн, автор официальный сайта группы (интересно, что этот [Читать...]

$

Оставьте комментарий



««« »»»