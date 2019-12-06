Книга Светланы Эпштейн «Вор в законе. Мицва» — книга неровная.

Ровными и удобными бывают зарубежные хайвеи и автобаны, только на них засыпаешь.

На проселочной дороге тебя то и дело швыряет на выбоинах и ухабах, но там не заснешь, а в награду — невольно пристальнее вглядишься в заоконный пейзаж, успевая разглядеть признаки живой жизни в мелочах и деталях, соотнося себя с этими мелочами и деталями, из которых, собственно, и состоит жизнь

Стилистически самый неровный писатель Достоевский.

Один мой знакомый редактор, будучи назначенным на переиздание какого-то романа Достоевского, из лучших побуждений стал переписывать классика..

Тем и остался в памяти нескольких поколений работников издательства.

Светлана Эпштейн не Достоевский, но имеет не меньшее право писать так, как считает нужным.

Ее автобиографическая книга — об отце.

Отец Светланы не крупный ученый, не знаменитый артист и не летчик-испытатель.

Он — вор в законе, коронованный во времена, когда это звание еще не покупалось за деньги, когда оно требовало наличия качеств и черт характера, необходимых и крупному ученому, и знаменитому артисту, и летчику-испытателю.

Книга Светланы Эпштейн — про любовь, про главную любовь ее жизни.

Для широкой публики там — мелькание известных имен.

Для автора они фон для портрета отца.

Жанр книги автором определен как роман.

По-моему, это скорее поэма, да простят меня Н. В. Гоголь и В. В. Ерофеев.

А если роман, то с ударением на О, как было принято говорить на зоне.

Оттуда же выражение «тиснуть рОман».

Светлана Эпштейн тиснула свой рОман, а я его прочел не отрываясь, за ночь, на одном дыхании.

Чего и вам желаю.

Эта книга — живая, не обездушенная профессиональной «набитостью руки» автора.

Сегодня таких не много.