{ 8 мая 2019 }

Достаточно честная книга, но меня не зацепила

Рубрики: [Рецензия]  

Книга “Что было, то было” – Юрий Додолев

 

Увлеклась я в последнее время чтением книг о войне. Ищу в местной библиотеке какие-нибудь мемуары без политики и погружаюсь в чтение. Интересно не то, как двигались фронты и каково было в штабе, а как жилось обыкновенному солдату.

Эту книгу я брала, рассчитывая на личные впечатления и воспоминания, а получила художественное произведение и не о самой войне, а о жизни после нее. Меня это, если честно, расстроило.

Книга достаточно просто написана и достаточно жизненно, просто меня не цепляет именно этот аспект солдатской жизни, не тянет к книге когда есть компьютер, где можно что-то другое найти.

Мне кажется, эта книга должна понравиться мужчинам, которые смогут узнать себя в возрасте главного героя, его мыслях и поступках.

Я считаю эту книгу хорошей. Для меня важна приближенность к жизни без идеализирования и без политических штампов, а это — точно о ней.

Onnabugeisia

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https://otzovik.com/review_8160976.html

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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