Кристина Асмус призналась в 10 “грехах”

Актриса, получившая скандальную известность, благодаря фильму «Текст», а в прошлом невинная Варенька из «Интернов», Кристина Асмус, обнародовала десяток любопытных фактов о себе:
- Если я пишу кому-то сообщение и замечаю, что Т9 заменил слово, но выглядит забавно, то я отправляю так. А потом такая «Ой, это автоисправитель, я не заметила, быстро писала, извини, так неловко получилось» )))
- Я иногда щурю глаза, когда смотрю куда-то, при этом со зрением у меня все отлично!
- Когда я сижу за столом и у человека напротив (или просто на столе от какого-то блюда) на меня направлен нож, то я разверну его, чтобы он меня не смущал )))
- Я не умею разделять абзацы в инстаграм, поэтому копирую «секретные пробелы» для этого в интернете
- Мне не нравится матовый лак на ногтях девушек. Кажется, что маникюр древний и блеск на лаке просто стёрся. Хочется прям сказать: «Покрой нормально!». Но понимаю, что это мои проблемы и стараюсь просто не смотреть в ту сторону )))
- Я всегда сижу на дорожку, когда уезжаю куда-то семьёй. Мне прям нравится этот процесс — все сидят на разных тюках и встают по младшенству ))
- У меня новый iPhone лежит уже месяца 3, но я никак не могу из старого на него перекачать данные. (Из года в год такая ситуация) Знаю, что это как-то легко, но как именно я не знаю ))) Поэтому пусть ещё полежит )))
- Я люблю есть всё поджаренное, с корочкой – картошку, курицу, котлеты, колбасу, оладьи. Знаю, что это вредно, но ничего не могу с собой поделать
- Раньше при открытие рта у меня стучала челюсть (при этом травм никаких не было), потом само прошло, периодически появляется, но также быстро исчезает
- Я иногда разговариваю сама с собой. Проговариваю диалог с кем-то, речь, интервью, ну или просто когда скучно.
Актёр Максим Виторган нашел совпадения: «1,2,8,9,10 При этом п.2 не совсем совпадает. То есть, раньше так и было, а теперь и вижу плохо уже».
А вот актриса и телеведущая Анна Цуканова-Котт ограничилась смайлами: ☺️