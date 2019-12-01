Кристина Асмус призналась в 10 “грехах”

Кристина Асмус и Гарик Харламов провели новогодние каникулы в США. Парочка отправилась в Лас-Вегас, где посетила шоу известного американского иллюзиониста Дэвида Копперфильда. Звезда сериала «Интерны» на шоу стала не простым зрителем, но и невольным участником, о чем она [Читать...]

Кинокомпания «Всемирные русские студии» приступила к съемкам лирической комедии «Настоящая любовь». Режиссерои сиал Сергей Попов, а главные роли в картине играют Кристина Асмус и Илья Носков. Компанию на съемочной площадке им составят Ольга Тумайкина, Анна Ардова, Анна Уколова, [Читать...]

Актриса Кристина Асмус родила дочку 5 января 2014 года. Малышка стала первым ребенком актрисы и ее мужа – резидента Comedy Club Гарика Харламова. Как сообщают «Аргументы недели», Кристина Асмус рожала в частном подмосковном госпитале «Лапино», где не так [Читать...]

Гарик Харламов и Кристина Асмус окрестили свою новорожденную дочь 2 марта 2014 года. Священное таинство прошло в Прощеное воскресенье по православному календарю. Девочка мужественно перенесла ритуал. Дочь назвали старинным русским именем Анастасия. – Вчера в жизни нашей семьи [Читать...]

Новозеландская певица Лорд призналась, что Брюс Спрингстин, спевший кавер-версию ее хита «Royals» на концерте в Окленде, заставил ее прослезиться. Босс исполнил композицию, аккомпанируя себе на акустической гитаре и губной гармошке. – Мой твиттер просто сошел с ума. Все в Новой [Читать...]