{ 1 декабря 2019 }

Кристина Асмус призналась в 10 “грехах”

Рубрики: [Тест]  
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Актриса, получившая скандальную известность, благодаря фильму «Текст», а в прошлом невинная Варенька из «Интернов», Кристина Асмус, обнародовала десяток любопытных фактов о себе:

  1. Если я пишу кому-то сообщение и замечаю, что Т9 заменил слово, но выглядит забавно, то я отправляю так. А потом такая «Ой, это автоисправитель, я не заметила, быстро писала, извини, так неловко получилось» )))
  2. Я иногда щурю глаза, когда смотрю куда-то, при этом со зрением у меня все отлично! 
  3. Когда я сижу за столом и у человека напротив (или просто на столе от какого-то блюда) на меня направлен нож, то я разверну его, чтобы он меня не смущал )))
  4. Я не умею разделять абзацы в инстаграм, поэтому копирую «секретные пробелы» для этого в интернете
  5. Мне не нравится матовый лак на ногтях девушек. Кажется, что маникюр древний и блеск на лаке просто стёрся. Хочется прям сказать: «Покрой нормально!». Но понимаю, что это мои проблемы и стараюсь просто не смотреть в ту сторону )))
  6. Я всегда сижу на дорожку, когда уезжаю куда-то семьёй. Мне прям нравится этот процесс — все сидят на разных тюках и встают по младшенству ))
  7. У меня новый iPhone лежит уже месяца 3, но я никак не могу из старого на него перекачать данные. (Из года в год такая ситуация) Знаю, что это как-то легко, но как именно я не знаю ))) Поэтому пусть ещё полежит )))
  8. Я люблю есть всё поджаренное, с корочкой – картошку, курицу, котлеты, колбасу, оладьи. Знаю, что это вредно, но ничего не могу с собой поделать
  9. Раньше при открытие рта у меня стучала челюсть (при этом травм никаких не было), потом само прошло, периодически появляется, но также быстро исчезает
  10. Я иногда разговариваю сама с собой. Проговариваю диалог с кем-то, речь, интервью, ну или просто когда скучно.

Кристина Асмус

Актёр Максим Виторган нашел совпадения: «1,2,8,9,10 При этом п.2 не совсем совпадает. То есть, раньше так и было, а теперь и вижу плохо уже».

А вот актриса и телеведущая Анна Цуканова-Котт ограничилась смайлами: ☺️

Алексей Алов


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