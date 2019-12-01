{ 1 декабря 2019 }

Иосиф Пригожин решил сменить образ

Рубрики: [Звезды]  
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Известный музыкальный продюсер Иосиф Пригожин присмотрел себе новую курточку и обратился к подписчикам с вопросом стоит ли ему теперь так походить. Звезды-фолловеры оценили прикид.

Пригожин

— Вот думаю, походить в новом образе, или не очень? — озадачил Пригожин своих фолловеров.

Певец Егор Крид отреагировал быстро: «Так круче».

Оперная певица Анна Нетребко, телеведущая Яна Кошкина и оперный певец Ильдар Абдразаков заценили прикид пальцем вверх.

Дизайнер Игорь Гуляев констатировал: «А тебе очень идёт!». Телеведущая Екатерина Мцитуридзе успокоила: «Идет».

«Куртка уродская! Эти нелепые карманы!», «Куртка – жесть с какими-то сумками/коробочками», «Бомжстайл или гастарбайтер», «Куртка в стиле «Вассермана», «Человек- чемодан! », — расстроились фанаты.

Поэтесса Сола Монова заявила: «Надо брать!»

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Алексей Алов


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