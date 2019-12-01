Иосиф Пригожин решил сменить образ

Муж и продюсер певицы Валерии Иосиф Пригожин прокомментировал решение МИД Латвии, запретившего его супруге въезд на территорию страны. – Не было ни одного повода, ни одного случая, где, например, когда-либо Валерия выступила в адрес той же Латвии и [Читать...]

Правда, “прорабил” он с гардеробной точки зрения весьма специфически: явился на “стройку” в помпезном смокинговом одеянии и в бабочке. И место возведения было малообыкновенное: ГКЦЗ “Россия”. Но отчетливо сознаю, что долго разыгрывать дошлого читателя мне не удастся: он, [Читать...]

В последнее время Пригожин наговорил непозволительно много глупостей на квадратный метр, причем вторым планом у него всегда звучит главная тема,дескать,а чего они,суки, бабосы загребают,которые могли бы по праву зацепить мы с супружницей? А ведь когда-то он обессмертил себя [Читать...]

Николай Басков снял видеоклип на песню «Ну кто сказал». В новом видео музыкант кардинально сменил имидж, примерив на себя модный «рэперский прикид». – Для меня это интересный эксперимент, – рассказал Николай Басков. – Все привыкли видеть Баскова в [Читать...]

Иосиф Пригожин и Арман Давлетьяров поспорили на крупную сумму денег, что избавятся от лишнего веса. Спор между двумя влиятельными людьми российского шоу-бизнеса разгорелся на вечеринке по случаю крестин сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Так случилось, что весь [Читать...]