{ 3 декабря 2019 }

Любимое блюдо Тины Канделаки

Рубрики: [Звезды]  
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Телеведущая Тина Канделаки встрепенула своих подписчиков воспоминаниями о вкусняшках из детства.

Тина отметила, что любит готовить и эту любовь ей привила мама. А торт «Птичье молоко» был в детстве любимым лакомством, но сегодня он в списке запрещенных к употреблению продуктов и скучает именно по маминому тортику.

— Даже не столько сам торт любила, сколько вкуснейшие обрезки прожаренных коржей, которые я макала в свежесваренный шоколад и который так приятно запивать хорошим турецким кофе, — написала Канделаки в Инстаграм.

Тина Канделаки

Тина на всех застольях помогала маме: выносила блюда, вела праздники, и подозревает, что ее нынешние продюсерские способности берут свое начало именно там.

Генпродюсер призвала фолловеров делиться своими детскими вкусными воспоминаниями. И читатели не заставили себя ждать:

  • Мамина шарлотка в пятницу вечером под «Поле чудес», отбивные и голубцы.
  • Советское детство с дефицитом продуктов… Сладкая колбаска из кукурузных маленьких палочек — это сейчас как приятный сон с послевкусием варёной сгущёнки.
  • Вспомнила, как помогала бабушке, стояла рядом когда она доставала из тонира (тандыр) хлеб, а пекла она по 15 штук сразу, и этот запах свежего хлеба стоял на весь двор. Бабушка сразу делала нам бртуч (бутерброд) с сыром и восхищенно смотрела, с каким аппетитом мы его кушали.
  • Мамино печенье из разных формочек, мы готовили всегда вместе и выкладывая обжаренные звёздочки и сердечки на белоснежное полотенце с нетерпением ждали пока немного остынет и можно будет хрустнуть этот ванильный шедевр.
  • Советские свежие трубочки со сладким взбитым белковым кремом ( сейчас такие тоже продают, но это совсем не то) и конечно корзиночки.
  • Мамины горячие вафли с варёной сгущенкой.
  • Бабушкин наполеон и клубничное варенье.
  • Холодец!
  • Торт «Дамские пальчики».
  • Курник. Блинный пирог с курицей и грибами. И голубцы! Это было что-то нереальное в исполнении бабушки.
  • Пирожное орешки и пироги конечно ж.
  • Намцхвари (медовик с кремом из варёной сгущёнки).
  • Драники и аджапсандал.
  • Ой, а я обожала дни, когда мы всей семьей лепили вареники и пельмени. Даже мужчины участвовали (папа и дедушка). Скучаю по этому времени, прям ностальгия навалилась. 
  • Каша с рисом и тыквой! Самая вкусная мамулечкина!

Были и неожиданные варианты: «Манная каша с комочками и малина засахаренная…»

Алексей Алов


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