У Дудя – интеллигентный, воспитанный, хрупкий юноша по фамилии Долгополов.

Хороший такой, умненький мальчик.

Мне сказали – суперзвезда стендап-андеграунда.

Стендап, сука, андеграунда!

Позже, естественно, полез смотреть выступление суперзвезды.

Понял, что если менее 7 матерных слов на 10 слов текста – никакая ты не суперзвезда.

Еще вспомнил: несколько месяцев назад заикнуться о том, что русский рэп – говно, значило расписаться в неуважении к высоким идеалам свободы и демократии.

Сегодня заявить подобное в отношении доморощенных стендаперов – лучше сразу самому себя сжечь на вечном огне кухонной газовой горелки.

Поэтому ничего я вам не скажу о впечатлении от искрометной суперзвезды отечественного стендап-андеграунда.

А так-то хороший мальчик, правда.