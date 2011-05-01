У Дудя – интеллигентный, воспитанный, хрупкий юноша по фамилии Долгополов.
Хороший такой, умненький мальчик.
Мне сказали – суперзвезда стендап-андеграунда.
Стендап, сука, андеграунда!
Позже, естественно, полез смотреть выступление суперзвезды.
Понял, что если менее 7 матерных слов на 10 слов текста – никакая ты не суперзвезда.
Еще вспомнил: несколько месяцев назад заикнуться о том, что русский рэп – говно, значило расписаться в неуважении к высоким идеалам свободы и демократии.
Сегодня заявить подобное в отношении доморощенных стендаперов – лучше сразу самому себя сжечь на вечном огне кухонной газовой горелки.
Поэтому ничего я вам не скажу о впечатлении от искрометной суперзвезды отечественного стендап-андеграунда.
А так-то хороший мальчик, правда.
Долгополов
У Дудя – интеллигентный, воспитанный, хрупкий юноша по фамилии Долгополов.
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