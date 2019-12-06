С опозданием , никак не мог ощутить в себе нужное настроение, посмотрел Кончаловского у Познера.
Не вижу смысла бросать вдогон чепчики в воздух или махать синеньким скромным платочком.
Я и не буду.
Единственное, хочется посочувствовать юным актерам и режиссерам, рвущимся давать интервью, имея и не имея повода для оного – какими же необразованными и смешными они выглядят на фоне Кончаловского!
Познер в этом эфире натурально проснулся, ему был интересен собеседник – разговор был на равных.
Думаю, младая интернет-аудитория была бы в шоке, увидев, что интервьюер может формулировать вопросы без мата и даже не поинтересоваться не то что размером пиписьки гостя программы, но и не спросить, сколько у того денег.
Ребята, так на самом деле можно, прикиньте!
Кончаловский у Познера
С опозданием , никак не мог ощутить в себе нужное настроение, посмотрел Кончаловского у Познера.
7 комментариев
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У Познера, Шихман или Дудя разный электорат, поэтому и разные приемы.
далана!))
Мои сыновья, например, не смотрят Познера, а Дудя смотрят и я Вас уверяю, что их привлекает не ненормативная лексика и вопросы о доходах. Мне тоже Дудь, с некоторых пор, стал интересен больше Познера.
Ничего страшного в этом нет. Электорат – он ведь такой текучий). И,заметьте, я всего лишь о конкретном выпуске)
Вот именно – младая интернет-аудитория “была бы…” В этом “была бы” весь смысл. А ее не было. Интеллигентная форма беседы им не интересна!
А мне показалось, Познер не дотягивал. Часто просто с умным видом кивал и поддакивал. А, Кончаловский понравился.
Кончаловский безумно интересен всегда, с кем бы он ни говорил! Ведь даже Познер, задавая вопрос, не всегда умел адекватно отреагировать на ответ. Ответ предполагал дальнейшее развитие темы, но сложилось впечатление, что В.В. этого было не нужно или было недостаточно эфирного времени. А.С. так глубок, что для него даже не прозвучали глупейшие, но традиционные “вопросы Пруста”. ))