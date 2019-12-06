Кончаловский у Познера

48-летний режиссер Егор Кончаловский (настоящее имя Георгий Михалков) окончательно расстался со своей гражданской женой 35-летней актрисой Любовью Толкалиной. В настоящее время режиссер переехал жить к матери Натальи Аринбасаровой в загородный дом. Звездная пара распалась еще четыре года назад, [Читать...]

Торжественная церемония вручения премий правительства РФ состоялась в Доме правительства 21 марта 2018 года. Награждал лауреатов министр культуры Владимир Мединский. – Мы сегодня награждаем лучших из лучших. Для нас важны все проекты и начинания, связанные с развитием нашей [Читать...]

Андрей Кончаловский представит на суд столичных зрителей спектакль «Мисс Жюли» (завтра и послезавтра в Театре на Малой Бронной). В ролях – Юлия Высоцкая, Алексей Гришин, Дарья Грачева, костюмы – Рустам Хамдамов, композитор – Борис Базуров. В основу постановки [Читать...]