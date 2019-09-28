Девушки размера XL на экране

Съемки нового реалити-шоу «Модель XL» стартовали на канале «Ю» 26 сентября 2019 года. Как сообщили в пресс-службе телеканала, это будет крупный телепроект о женской красоте и всех сложностях модельного бизнеса Plus Size.

— Каждая девушка мечтает чувствовать себя красивой вне общепринятых стандартов и параметров. Более 40% русских женщин покупают одежду размера ХL и больше. Теперь и в нашей стране такие женщины получат шанс показать миру свою красоту и заявить о себе, — говорится в описании шоу.

На кастинг нового реалити-шоу «Модель XL» приехали сотни девушек из разных городов России. По итогам кастинга будет выбрано 12 участниц проекта, из которых лишь три дойдут до финала. Каждый день участниц ждут новые испытания: необычные фотосессии, участие в fashion-съёмках и мастер-классах. Насколько хорошо девушки справятся с заданиями — оценят на совете звездные члены жюри: Екатерина Скулкина, Анфиса Чехова и Николай Овечкин.

— Стратегическая задача холдинга — стать фабрикой впечатлений о жизни россиян, и наш фокус на все жанры реалити-шоу не случаен, — говорит генеральный продюсер «ЮТВ Холдинга» Виктория Баранова. — Мы верим, что большое шоу о красоте — «Модель XL» — созвучно ожиданиям аудитории на телеканале «Ю» и в диджитальной среде. Вместе с нашими героинями, прекрасным жюри, партнерами из «М-Продакшн» мы создаем не только оригинальный контент, мы создаем целый мир актуальной красоты, и к нему хочется быть причастным.

Премьера шоу на телеканале «Ю» состоится весной.

— Наша целевая аудитория — это женщины, — рассказал директор по производству канала «Ю» Андрей Епифанов. — Все они разные, удивительные, особенные, и каждая из них, я уверен, мечтает об истории Золушки. И благодаря нашему масштабному проекту им представится уникальная возможность заявить о себе не только на всю Россию, но и покорить мировую fashion-индустрию. За нашими плечами многолетний опыт производства успешного телепроекта «Топ-модель по-русски». И этой весной наших зрителей ждёт настоящая «бомба» — «Модель XL».