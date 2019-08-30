Токсичные правила

Явите божескую милость: не костерите на чем продажный свет стоит «Дом-2».

Про ВЛАДА КАДОНИ, который — утверждаю — растет, можно сказать ремаркой из сериала «База «Берлин»»: «Ригорист, ходит в церковь, но при этом защитил докторскую диссертацию по Ницше».

На 48-ой секунде знакомства становится ясно, что он не в пример прочим сподвижникам среди прочего отчетливо сознает, в каком кафкианском предприятии участвует.

И тут же заметка на полях: люди из числа тех, кого я очевидно саркастически прозываю умниками, совершенно очевидно недооценивают чувство юмора, которым наделены и он, и та же Оля Бузова, эксплицитно выражающая неизреченное блаженство, которое получает от тарарама в студии.

В токсичности правил, по которым живет «Дом», его упрекают те, кто сам живет по правилам сверхтоксичным.

На меня одного Кадони смотрит с едва читаемой улыбкой, на всех других — с выражением «овчинка выделки не стоит».

Он ударяет не на маскулинность; это важно, маскулинными хотят и натужливо пытаются быть все, умными получается быть у единиц, а уж быть разом умным и маскулинным — мне одному.

Но Кадони идет по моей стежке, вот почему я возымел к нему чрезвычайное расположение.

Вообще-то, ток-шоу, многажды изнасилованный в нашей местности, жанр ветхий, но, кажется, Кадони рожден, чтобы его спасти (то есть я уже не одинок).

Как заправская протоканалья, он всматривается в говорящего тебя и думает (я чувствую это), когда применить — и стоит ли — правила бойни и приемчики его, Кадони, джиу-джитсу.

Кадони — вольница, но при этом вполне себе дисциплинированный мамлюк, который иногда делает вид, что благодарен тебе за обострение дискуссии, но в любую секунду может срезать с выражением «судьба индейка, а жизнь копейка».

То есть когда дело доходит до основы, когда надобно кого-то стравить или потребно примирение, ВК живо напоминает, чья в поле кукуруза, и ты барахтаешься в этом магнитном поле.

Он уже искусился в ведении спора до такой степени, что в спорах скоро перестанет участвовать, как перестал участвовать я, искусившись получать удовольствие уже от того, что затеваю их.

Он одинаково четко разговаривает и со мной ВЕЛИЧАЙШИМ, и с лицедеями, и с юристами прожженными, и с неизбежной бестолковщиной, и с эскулапами с их холеными лапами.

Что такое — если отказаться от апломба и снобизма — каждый эфир «ДОМА 666», где каждый же принужден биться за матблага, желательно искренние объятия и место под солнцем?

Это урок самосохранения в чумные времена.

Эти ребятушки настолько молоды, что даже физиологически не могут предвидеть неизбежности девальвации, и из-за этого тоже их костерят и в хвост, и в гриву.

Откуда им знать, меня-то рядом нет, что любовь есть антиквариат, ну откуда?!

Они еще не знают, не научили, меня-то рядом нетути, что злость гнездится в сердцах глупых.

Оля Бузова — другой разговор, особь статья, иной коленкор.

Она может разрядить ситуацию серебряным смехом, может делать вид, что горе давит грудь.

Когда видишь ее в рабочем процессе, вообще не думаешь о том, что у нее шевелятся денежки, и денежек этих больше, чем у правительства Вьетнама. Ни разу не думаешь о том, что она сребролюбец: работает она честно, как говорит А. Градский, «равна себе».

Она как раз не держится середины, паллиативы не про нее, она — человечек огневого темперамента, такую оголтелую протагонистку поискать.

Когда она вещает, она нахально создает ощущение, что все, что она говорит, ей кажется истинным, а если кто-то перечит ей, она умеет взглянуть так, будто единственное, на что ее оппонент годен — это бахусовы подвиги, а если вы ее, как я, похвалите, то узрите простодушную буквализацию перевранной идиомы «у ангелов личико Оленьки Бузовой».

Если многознание уму не научает, то Бузова знает все, что ей надо знать, чтоб быть Бузовой.

Вы должны принять в соображение, что Бузова выросла в крепкого лицедея, чья интенция проста — быть безоговорочной королевишной.

Она разом экстраверт и интроверт, полемистка и девушка, нуждающаяся в обожании.

Я всегда заступаюсь за нее, когда затягивают песнь унылую про «патентованную стерву с бескрайними амбициями».

Кабы не личное знакомство, мне нечем было бы крыть.

На сегодня любая попытка уязвить Бузову выглядит провальным предприятием.

Если она и кустарь от эстрады, то кустарь выдающийся, глобально не отвлекающийся на то, что происходит вокруг нее.

Ей не грозит биполярное расстройство, я это вижу по ее глазам.

Ей не везет с парнями, вот где запятая, вот где доподлинная проблема, сплошные пентюхи и пни, хоть любого из них распни, а я слишком стар для алькова, но всею душой ей, равнО и всем нашим лучшим в Солнечной Системе барышням, желаю найти своего Отарика.

Вы можете призвать на мою грешную голову громы небесные, но я, вообще-то — факт непреложной истины — склонный к эффектному радикализму, не буду участвовать в полемике насчет моральности и аморальности предприятия.

Я слишком умен, чтобы не считать снобизм мерзостью.