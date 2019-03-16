Главное — не заплакать

Вот что вам надобно сделать, ожесточенные мои соотечественники.

Вам надобно посмотреть сегодня программу “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” – с А.Н.Малаховым и неким О.Ш.Кушанашвили, двумя жовиальными фармазонами, не согласными с тем, что ТВ сегодня болеет остервенелостью в терминальной стадии.

Дождитесь финала программы, финал оный поможет вам избыть подозрения во всеобщей и вашей собственной психогении.

Сейчас, когда все чаще начинает казаться, что Кафка был реалистом, что человек не совершенствуется, ему на это плевать, бо он занят выживанием, в процессе какового выживания не растет, но трансмутирует; когда уже и Скарлетт О’Хару записали в шлюхи, когда недоросли без того, чтобы погуглить каждое слово, не могут осилить и странички “Белой гвардии”; когда словом года объявляется слово “постправда”; когда насилие и суесловное кривляние стали чуть ли не единственными способами коммуникации; когда успеха ты можешь добиться, только если распатронишь всех обсценно или накакаешь на Красной площади (для ЮТУБА бесценно )… что делает Малахов?

Он кардинально меняет стилистику программы, а в конце он приглашает в студию…

Нет, вы должны сами посмотреть.

Положительно удостоверяю, главное там было – не заплакать.

Не все же вам опереточными страстями пробавляться, надо иногда – сегодня – вспоминать, что мы – люди.

Вообще-то.

СЕГОДНЯ, РОССИЯ 1, 17:30.