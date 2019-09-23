{ 23 сентября 2019 }

Семенович заедает стресс

Рубрики: [Музыка]  
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Анна Семенович

Анна Семенович призналась, что справляться со стрессом ей помогает вкусная и вредная еда. Ради своего душевного спокойствия артистка периодически нарушает диету.

— Мне очень важно после сложных съёмок или новых проектов побаловать себя вкусняшками, — рассказала Семенович в инстаграме. — Съесть немного запрещенки, а лучше много! Вчера я слопала бургер и пиццу одновременно, сегодня я проснулась такая сытая, что решила разгрузиться и посидеть денёк на соках. Таким образом я опять войду в обычный режим питания, в основном это рыба, овощи, крупы и фрукты, только в первой половине дня, ничего интересного.

Свои гастрономические размышления певица сопроводила кадром из фотосессии, на котором она позирует в кофейне с пирожным в руках. Внимание поклонников, впрочем, привлекла не сладость, а впечатляющее декольте Анны.

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