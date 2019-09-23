{ 23 сентября 2019 }

Канье Уэст обошел всех богатых рэперов

Рубрики: [Музыка]  

Канье Уэст стал самым высокооплачиваемым рэпером года по версии Forbes. Благодаря успеху кроссовок Yeezy, которые артист выпускает в коллаборации с Adidas, его годовой заработок стремится к 150 млн долларов — таким будет процент от общих продаж, которые потенциально могут превысить 1,5 млрд долларов.

Прошлогодний лидер Джей Зи опустился на второе место рейтинга. Финальная часть совместного тура с Бейонсе On The Run II принесла ему 81 млн долларов. Тройку лидеров замыкает Дрейк с доходом в 75 млн долларов.

В десятку также вошли Дидди, заработавший 70 млн долларов, Трэвис Скотт (58 млн долларов), Эминем (50 млн долларов), DJ Khaled (40 млн долларов), Кендрик Ламар (38,5 млн долларов), Migos (36 млн долларов) и Чайлдиш Гамбино (35 млн долларов). В общей сложности рэперы заработали 860 млн долларов — на 33% больше, чем в прошлом году.

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