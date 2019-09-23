Канье Уэст обошел всех богатых рэперов

Кэти Перри стала самым высокооплачиваемым музыкантом в 2015 году. Рейтинг артистов опубликовал журнал Forbes. Годовой доход певицы составил 135 млн долларов — отмечается, что за этот год она дала в общей сложности 126 концертов. Второе место в списке [Читать...]

Рэпер и продюсер Канье Уэст вместе со своей подругой Ким Кардашьян назвали новорожденную девочку Норт Уэст (North West переводится как «Северо-Запад»). Об этом сообщает сайт TMZ, журналисты которого утверждают, что видели свидетельство о рождении ребенка. Напомним, что девочка [Читать...]

Ким Кардашьян и Канье Уэст отсудили у основателя YouTube 440 тысяч долларов. Хотя пара не держит свою личную жизнь в тайне, они остались недовольны тем, что в 2014 году в сеть попало видео с их помолвки. Ким и [Читать...]

Канье Уэст объявил, что заплатит по 80 долларов тем, кто готов посетить все репетиции и восьмичасовой показ его коллекции Yeezy Season 3 под звуки нового альбома. Хотя билеты на шоу, которое состоится в Madison Square Garden 11 февраля 2016 года, были [Читать...]

Певица Бейонсе Ноулз и ее муж, рэпер Jay Z (настоящее имя – Шон Кори Картер), возглавили рейтинг самых богатых знаменитых пар, ежегодно составляемый журналом Forbes. Согласно подсчетам Forbes, за период с июня 2012 по июнь 2013 года пара [Читать...]