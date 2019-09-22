Неофициальная биография Хулио Иглесиаса выпущена в Испании

Биография Хулио Иглесиаса «Julio. La Biografía» была выпущена 19 сентября 2019 года издательством Penguin Random House на испанском языке. Автором книги является журналист и продюсер Оскар Гарсия Блеза, ранее написавший биографию певца Алехандо Сансы, ставшую бестселлером в Испании. Как сообщает Billboard, хотя новая книга не является официальной биографией, она написана «с уважением и тщательностью».

— Мое восхищение Хулио, его достижения в искусстве и его невероятная личность были основными причинами, побудившими меня написать книгу, — пишет Гарсия в предисловии. — Я хотел показать новый взгляд на человека и персонажа, кого-то, кого все в мире знают, но у которого, как у любого человека, есть свои тайные грехи.

Книга, по мнению автора, является «социокультурной хроникой всей страны на протяжении более семидесяти лет». Приурочен ее выход к 50-летию релиза дебютного альбома Иглесиаса «Yo Canto». На 800 страницах Блеза (который знаком со своим героем уже почти 20 лет) подробно рассказывает его биографию, описывает музыкальные успехи, брак с Изабель Прейслер, отношения с сыном Энрике Иглесиасом и так далее