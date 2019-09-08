Почему такая разница при встрече обмененных? Почему нет цветов, толпы, оркестра в Москве, а есть в Киеве?

Просто. Киев говорит об обмене пленными. Этот обмен – единственная победная новость в той войне, о которой твердят СМИ. Для Зеленского – его первая удачная международная миссия.

Для России – это возможность освободить людей, часть из которых – граждане Украины. Ни парада, ни шоу, ни войны. С нашей стороны нет ни победителей, ни побежденных.

Освобожденным, как мне кажется, нужно не шоу, а домой.

А вы хотите шоу? Только в качестве элемента войны. Настоящей. Для поднятия духа населения и армии.

Хотите?