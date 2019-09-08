{ 8 сентября 2019 }

Обмен

Рубрики: [Фейсбук]  

Почему такая разница при встрече обмененных? Почему нет цветов, толпы, оркестра в Москве, а есть в Киеве?

Просто. Киев говорит об обмене пленными. Этот обмен – единственная победная новость в той войне, о которой твердят СМИ. Для Зеленского – его первая удачная международная миссия.
Для России – это возможность освободить людей, часть из которых – граждане Украины. Ни парада, ни шоу, ни войны. С нашей стороны нет ни победителей, ни побежденных.
Освобожденным, как мне кажется, нужно не шоу, а домой.
А вы хотите шоу? Только в качестве элемента войны. Настоящей. Для поднятия духа населения и армии.
Хотите?

Андрей Добров


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