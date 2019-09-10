{ 10 сентября 2019 }

Писатели

Рубрики: [Фейсбук]  

Ни один даже самый гопнический исполнитель шансона никогда публично не обсирает коллег.
Писатели – всегда.
Как будто они не гопники, если слышали что-то про Еврипида и Игоря Северянина.
Классик советской литературы Кайсын Кулиев учил меня, сопляка, последним покидать дружеское застолье в ресторане ЦДЛ – чтобы никто не мог обосрать вслед

Аркадий Кайданов


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