Ни один даже самый гопнический исполнитель шансона никогда публично не обсирает коллег.
Писатели – всегда.
Как будто они не гопники, если слышали что-то про Еврипида и Игоря Северянина.
Классик советской литературы Кайсын Кулиев учил меня, сопляка, последним покидать дружеское застолье в ресторане ЦДЛ – чтобы никто не мог обосрать вслед
{ 10 сентября 2019 }
Писатели
Ни один даже самый гопнический исполнитель шансона никогда публично не обсирает коллег.
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