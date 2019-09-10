Только что вышла в свет книжка Александра Коржакова “Борис Ельцин: от рассвета до заката”. За свой опус автор, не постеснявшись, запросил у издателя 3 миллиона долларов. Получил, конечно, намного меньше. Чуть раньше в 100000 долларов оценил свой автобиографический [Читать...]

Нынешнее московское время не рождает даже искр на горизонте. Искр, подобных Сахарову, Солженицыну не слышно и не видно. Народ, почти век губивший лучших своих сынов, разрушающий свою культуру, одичавший за «железным занавесом», мало знакомый с мировой культурой может [Читать...]

Глупый писатель – это катастрофа. Выступает, например, Алексей Иванов – и сообщает нам следующее: “Жажда неволи — родовая русская черта, и ничего с ней не поделать. Но проблема не в этом. Есть волшебное число для человечества — 3–5%. [Читать...]