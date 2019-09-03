Нет ничего более психоделического на свете чем долгая жизнь. Я уже сейчас с удивлением гляжу на даты 1994 или 1984, ощущая каждый год на звук, вкус, запах, цвет… даже 70-ые я оказывается помню… и все эти годы, как галлюцинации и трипы. Невозможно поверить, что это все было со мной. С тем, кто всегда в здесь и сейчас с айфоном и в соц сетях. А не вчера или позавчера и уж тем более в прошлом веке… А ведь в моем окружении есть близкий товарищ, который видел Сталина, общался с Уорхолом, а сейчас созванивается со мной по мессенджеру и рассказывает анекдоты. Как у него все эти безумные десятилетия легко уживаются и оставляют ясность мысли… Мне вот кажется ничто так не изменяет сознание, как осознанные воспоминания. Это как сны наяву.

Но ещё большее безумие это вещи которые мы даже вспомнить не можем… но которые точно были. Смотришь на фото 1975 года из города Грозный, на котором в горах тебя учит готовить шашлыки дедушка. Видишь себя трехлетним, и сколько бы не копался в мозгу, никогда не вспомнить тебе этот момент в своей жизни. Но он был. Вот и фото подтверждение существует. А ведь до этого ты жил уже несколько лет. И о них никакой информации в голове. Только снимки… Как же можно тогда утверждать, что никогда не жил до своего рождения? И не было прошлой жизни? Если даже эту жизнь ты помнишь не с начала… Не веришь, только потому, что ещё не показали фото тебя времен другого рождения?