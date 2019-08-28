Маргарита Суханкина – «Музыка нас связала»

2019, Национальное музыкальное издательство

Практически одновременно с выходом этого альбома композитор Андрей Литягин предпринял очередную попытку запретить Маргарите Суханкиной исполнять песни группы «Мираж».

— Эти песни имеет право исполнять только нынешний состав группы «Мираж» — Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов, — утверждал Андрей Литягин, не удержавшийся от едких замечаний относительно творческой формы артистки. — Я хочу подчеркнуть, что наше расставание с Маргаритой Суханкиной произошло не только из-за несоблюдения ею финансовых обязательств. Меня категорически не устраивает нынешний уровень её исполнения моих песен, я считаю его чрезвычайно далёким от профессионального.

Вскоре последовал ответ от соавтора большинства хитов «Миража» Валерия Соколова:

— Что касается очередного якобы «запрета» Литягиным на исполнение Маргаритой написанных им песен, то видимо, у Андрея Валентиновича что-то с памятью. Он забыл, что я, точно как и он, являюсь таким же полноценным автором главных хитов «Миража». Он же, как обычно, рассуждает как будто он единственный владелец созданных совместно золотых хитов. Сегодня Литягин заявил, что право исполнять его песни может только сколоченный им очередной состав «Миража». Это очередной обман! Я не давал этому коллективу своих прав на исполнение вышеназванных хитов. Повторюсь, что полным правовым пакетом на исполнение этих песен законно обладает только Маргарита Суханкина.

Сама певица нелицеприятно отозвалась о человеческих качествах Литягина:

— Единственная финансовая претензия от Литягина в мой адрес возникла, когда я решила стать матерью. Он понял, что мать двоих детей не может буквально жить на гастролях и приносить ему прибыль. У меня появилось самое главное, и это не деньги, на которых этот господин буквально помешан. Конечно, ему это не понравилось. Разрыв наших профессиональных отношений начался именно в этот момент. Мне всегда казалось, что кроме денег в этой жизни его не интересует больше вообще ничего. Так и оказалось на самом деле.

Уместно напомнить, что все эти спорные песни («Музыка нас связала», «Видео», «Звезды нас ждут», «Наступает ночь», «Солнечное лето», «Эта ночь», «Новый герой» и др.) написаны более тридцати лет назад. Об истории группы «Мираж» и многочисленных «концертных солистках», открывающих рот под записанные в студии другими певицами фонограммы, написаны тысячи статей. Не меньше можно и написать о нескончаемой череде судов и запретов, связанных с дележом этих песен, но эта бесконечная сага выглядит гораздо более скучной.

Как бы то ни было, девять «классических» композиций «Миража» перезаписаны Суханкиной для нового альбома с характерным названием по главному хиту группы, и издатель проигнорировал мнение Литягина, не найдя никаких оснований не выпускать этот материал. Интересно, что на альбоме «Музыка нас связала» хиты времён «Миража» чередуются с новыми песнями. Критика композитора в адрес профессионального уровня исполнения «старинных» вещей выглядит преувеличенной — голос певицы звучит, может быть, не так свежо и необычно, как 30 лет назад, но вполне качественно. К тому же команда Маргариты Суханкиной прекрасно осознаёт, что не надо чинить то, что работает, и все разговоры об «осовременивании» саунда — в пользу бедных. Поэтому в аранжировки внесены лишь косметические изменения, дабы не разочаровывать слушателя излишней экспериментальностью. Таким образом, фактически публика получает очередной сборник «Миража», разбавленный девятью совершенно незнакомыми песнями.

Про новинки сказать особо нечего — тут интересен сам факт их появления: Маргарита не зацикливается на песнях «Миража» и отбирает новый репертуар, но кроме композиции «Это того не стоило», они не выглядят сколько-нибудь яркими. Особенно на фоне «золотого старья», которое, судя по всему, по-прежнему приносит хорошие деньги и ещё не скоро перестанет быть причиной тяжб и скандалов.

Алексей МАЖАЕВ.