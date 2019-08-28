{ 28 августа 2019 }

Корейские К-pop-звезды откроют выставку K-Content Expo в «Крокусе»

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  

Корейские К-pop-звезды откроют выставку K-Content Expo в «Крокусе»

Выставка K-Content Expo, посвященная корейской культуре, состоится в Crocus City Hall 31 августа и 1 сентября 2019 года. Мероприятие проводится под эгидой Министерства культуры, спорта и туризма Южной Кореи, Корейского агентства креативного контента (КОССА).

Не территории «Крокуса» откроются тематические корнеры K-content, K-Medical, K-Food, VR — и фотозоны. В рамках K-Content EXPO 2019 пройдут не только деловые встречи между компаниями разных стран, но и состоятся мероприятия для широкой публики, которые познакомят российскую аудиторию с корейским контентом — самыми популярными мультфильмами, играми, телеканалами, сериалами. Наряду с 30 контент-компаниями из Кореи о своем участии заявили более 100 контент-компаний из России и стран СНГ. Презентации и личные встречи планируются в «Рэдиссон Коллекшн Отель Москва», а развлекательная часть пройдет в Crocus City Hall.

Вечером в день открытия Expo, 31 августа, в Crocus City Hall состоится концерт К-pop-звезд. В шоу примут участие бойз-бэнды SF9 и Onf, герлз-бэнд CLC и певица Soyou, экс-участница группы Sistar и исполнительница саундтрека к популярным в России корейским фильмам «Гоблин» (Guardian: The Lonely and Great God) и «Лунный свет, нарисованный облаками» (Love in the Moonlight).

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