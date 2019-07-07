Александр Балуев сыграет отшельника в фильме «На Луне» Егора Кончаловского

Съемки нового фильма Егора Кончаловского «На Луне» стартовали в июне 2019 года на «Мосфильме». Как сообщается на официальном сайте студии, в основе сюжета – конфликт отцов и детей. Молодой человек по имени Глеб (его играет молодой актер Иван Архангельский), сын очень важного, обеспеченного и высокопоставленного господина (Виталий Кищенко), заслужил своими сомнительными подвигами на грани криминала репутацию сорвиголовы и беспредельщика. Однажды во время ночных гонок по улицам Москвы, уходя от преследования ГИБДД, Глеб не справился с управлением и сбил пешехода. Отец находит решение проблемы: он пытается спрятать сына подальше в глубинку, пока неприятности не улягутся. В 90-е отец Глеба любил ездить на охоту в дальних северных краях. Там случай его свел с дедом-отшельником, живущим в лесу. Именно у него и прячут Глеба. Для героя начинается совершенно иная жизнь с крайне непредсказуемым, мрачным и молчаливым стариком (Александр Балуев).

Сценарий фильма написали Милена Фадеева («Отчий берег», «Обнимая небо») и Алексей Поярков («Чкалов», «Ликвидация», «Исаев»). Производством занимается киностудия «Вертикаль», которая была создана в 2003 году покойным режиссером Станиславом Говорухиным и продюсером Екатериной Маскиной. Часть съемок уже прошла на натуре – в Карелии.

Фото: инстаграм проекта