{ 3 июля 2019 }

Алла

Рубрики: [Фейсбук]  

О спесивости и лимузинах для Аллы.

Вот мне глубоко фиолетово – ну лимузины и лимузины. Ноги у нее больные, ходить трудно. Если специальное инвалидное кресло взять – проехать по перрону – потом же замучают заголовками в Интернете – “Пугачева – инвалид”, “Три дня до смерти”, “Смертельно больная певица”. Все это понятно.

И можно понять РЖД – вникли, помогли, проявили уважение. В Риге – не вникли, не помогли и вообще наплевать. Хотя Алла Борисовна отдыхает именно там. Может, поэтому и отдыхает, что им фиолетово, кто такая Пугачева и зачем она вообще..

Но царапнуло другое. Как она вошла в вагон -ни здрасьте вам, ни слова благодарности, без кивка проводникам.

Пустое место вокруг. Ну стоят два истукана в белых перчатках – ну и что? Они и поставлены здесь стоять – вип-персон ублажать.

Мелочь? Да , мелочь.. но присущая всем нашим “звездам”. Ведь успех у “толпы соотечественников” для них ничто. Быдло оно и есть быдло.. Запросто так любить обязаны. А вот там – на Западе – там еще заслужить надо.. К этому надо стремится.. А эти… так, недоразумение приставучее, наглое и всепрощающее.. Его в морду – а оно улыбается и еще больше обожает..

Может, и верно?

Ингвар Коротков


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