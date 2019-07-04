{ 4 июля 2019 }

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ШВЕДСКОМУ КОРОЛЮ

Рубрики: [Фейсбук]  

Уже несколько дней подряд народ бурно обсуждает въезд нашей Примадонны на перрон Рижского вокзала на майбахе. Лично я не понимаю, чего там обсуждать и возмущаться? Мы живём в цивилизованной стране, где не все равны перед законом. И это всем известно. Мы же не в Швеции живем, где несколько лет назад их короля Карла XVI Густава и его дочь принцессу Мадлен оштрафовали шведские полицейские за неправильную парковку автомобиля. Королю пришлось тогда заплатить аж 64 доллара! К тому же, он публично извинился и пообещал, что будет впредь внимательнее. Что тут скажешь? Дикие нравы дикого Запада! Я тогда из сочувствия предложил шведскому монарху перебраться к нам и дал

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ШВЕДСКОМУ КОРОЛЮ

Утро отзывается в окне
Полицейским нежным перезвоном.
Хорошо, что я живу в стране,
Где не все равны перед законом,

Где блюдет демократичный строй
У хозяев жизни интересы,
А не в государстве, где порой
Короли бесправны и принцессы.

Так, в одной из этих диких стран
На своем авто вполне по-светски
Их король Карл Густав в ресторан
Двинул на обед семьею шведской,

И, поставив криво «БМВ»,
Он узнал позднее без эмоций,
Что Его Величеству лавэ
В виде штрафа заплатить придется.

Дикая, дремучая страна,
Где сойдя с ума в плену закона,
Мусоров не посылает на…
Даже королевская персона!

Просто бред какой-то, господа,
Презираю их буржуазию!
Ты, Карл Густав, приезжай сюда,
В нашу ненаглядную Россию!

Для людей, что здесь наделены
«Бабками» с мандатами на царство,
Нет демократичнее страны,
Нет свободней в мире государства!

Только, собираясь к нам домой,
Где твоя житуха станет краше,
Ты, король, совет послушай мой
Перед тем, как поселиться в Раше.

Как приедешь – заведи друзей,
Что из власть имущего сословья,
И на это дело не жалей
Ни «бабла», ни сил и ни здоровья.

Депутатов Думы уважай,
Следуя во всём моим советам,
И почаще, Густав, выезжай
На охоту с генералитетом,

Подготовь им тёлок и вина,
Угадав их тайные желанья,
Вот те крест, окупятся сполна
Все твои труды и все старанья.

Квасить научись, как жеребец,
Нюхай кокаин по дискотекам,
И тогда, Карл Густав, наконец,
Станешь ты свободным человеком!

И тогда ты сможешь без забот,
Спьяну сея ужас на бульварах,
Разгонять мигалками народ
И давить людей на тротуарах.

Если ж кто-то станет возбухать,
Пользуясь плодами нужной дружбы,
Сможешь по мобиле увольнять
Из ГАИ инспекторов со службы.

Сможешь материть и тут и там
Всех, кто раздражает нрав твой гордый,
Сможешь морды чистить тем скотам,
У кого несимпатичны морды.

Так что, Густав, приезжай скорей,
Потому что лишь у нас в Отчизне
Создан беспредел для королей
И других хозяев нашей жизни!

Александр Вулых


Похожие посты:


  1. НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ

    2. НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ

    Для квашения берите крупные кочаны капусты – меньше будет отходов. Капуста не будет иметь горького привкуса, если ее чаще протыкать чистой палкой. Капуста будет хрустящей и приятной на вкус, если дно емкости выстлать листьями хрена. Если капусту чересчур [Читать...]


  2. КОРОЛЮ РОК-Н-РОЛЛА ПОСВЯЩАЕТСЯ

    3. КОРОЛЮ РОК-Н-РОЛЛА ПОСВЯЩАЕТСЯ

    Музыкальная акция «The Concert That Never Happened» («Концерт, который так никогда и не состоялся»), посвященная Элвису Пресли, пройдет в Портленде (США) завтра. Это событие будет посвящено печальной дате – 25-летию со дня смерти короля рок-н-ролла. Пресли умер 16 [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



««« »»»