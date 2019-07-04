Уже несколько дней подряд народ бурно обсуждает въезд нашей Примадонны на перрон Рижского вокзала на майбахе. Лично я не понимаю, чего там обсуждать и возмущаться? Мы живём в цивилизованной стране, где не все равны перед законом. И это всем известно. Мы же не в Швеции живем, где несколько лет назад их короля Карла XVI Густава и его дочь принцессу Мадлен оштрафовали шведские полицейские за неправильную парковку автомобиля. Королю пришлось тогда заплатить аж 64 доллара! К тому же, он публично извинился и пообещал, что будет впредь внимательнее. Что тут скажешь? Дикие нравы дикого Запада! Я тогда из сочувствия предложил шведскому монарху перебраться к нам и дал

НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ШВЕДСКОМУ КОРОЛЮ

Утро отзывается в окне

Полицейским нежным перезвоном.

Хорошо, что я живу в стране,

Где не все равны перед законом,

Где блюдет демократичный строй

У хозяев жизни интересы,

А не в государстве, где порой

Короли бесправны и принцессы.

Так, в одной из этих диких стран

На своем авто вполне по-светски

Их король Карл Густав в ресторан

Двинул на обед семьею шведской,

И, поставив криво «БМВ»,

Он узнал позднее без эмоций,

Что Его Величеству лавэ

В виде штрафа заплатить придется.

Дикая, дремучая страна,

Где сойдя с ума в плену закона,

Мусоров не посылает на…

Даже королевская персона!

Просто бред какой-то, господа,

Презираю их буржуазию!

Ты, Карл Густав, приезжай сюда,

В нашу ненаглядную Россию!

Для людей, что здесь наделены

«Бабками» с мандатами на царство,

Нет демократичнее страны,

Нет свободней в мире государства!

Только, собираясь к нам домой,

Где твоя житуха станет краше,

Ты, король, совет послушай мой

Перед тем, как поселиться в Раше.

Как приедешь – заведи друзей,

Что из власть имущего сословья,

И на это дело не жалей

Ни «бабла», ни сил и ни здоровья.

Депутатов Думы уважай,

Следуя во всём моим советам,

И почаще, Густав, выезжай

На охоту с генералитетом,

Подготовь им тёлок и вина,

Угадав их тайные желанья,

Вот те крест, окупятся сполна

Все твои труды и все старанья.

Квасить научись, как жеребец,

Нюхай кокаин по дискотекам,

И тогда, Карл Густав, наконец,

Станешь ты свободным человеком!

И тогда ты сможешь без забот,

Спьяну сея ужас на бульварах,

Разгонять мигалками народ

И давить людей на тротуарах.

Если ж кто-то станет возбухать,

Пользуясь плодами нужной дружбы,

Сможешь по мобиле увольнять

Из ГАИ инспекторов со службы.

Сможешь материть и тут и там

Всех, кто раздражает нрав твой гордый,

Сможешь морды чистить тем скотам,

У кого несимпатичны морды.

Так что, Густав, приезжай скорей,

Потому что лишь у нас в Отчизне

Создан беспредел для королей

И других хозяев нашей жизни!