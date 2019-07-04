Уже несколько дней подряд народ бурно обсуждает въезд нашей Примадонны на перрон Рижского вокзала на майбахе. Лично я не понимаю, чего там обсуждать и возмущаться? Мы живём в цивилизованной стране, где не все равны перед законом. И это всем известно. Мы же не в Швеции живем, где несколько лет назад их короля Карла XVI Густава и его дочь принцессу Мадлен оштрафовали шведские полицейские за неправильную парковку автомобиля. Королю пришлось тогда заплатить аж 64 доллара! К тому же, он публично извинился и пообещал, что будет впредь внимательнее. Что тут скажешь? Дикие нравы дикого Запада! Я тогда из сочувствия предложил шведскому монарху перебраться к нам и дал
НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ШВЕДСКОМУ КОРОЛЮ
Утро отзывается в окне
Полицейским нежным перезвоном.
Хорошо, что я живу в стране,
Где не все равны перед законом,
Где блюдет демократичный строй
У хозяев жизни интересы,
А не в государстве, где порой
Короли бесправны и принцессы.
Так, в одной из этих диких стран
На своем авто вполне по-светски
Их король Карл Густав в ресторан
Двинул на обед семьею шведской,
И, поставив криво «БМВ»,
Он узнал позднее без эмоций,
Что Его Величеству лавэ
В виде штрафа заплатить придется.
Дикая, дремучая страна,
Где сойдя с ума в плену закона,
Мусоров не посылает на…
Даже королевская персона!
Просто бред какой-то, господа,
Презираю их буржуазию!
Ты, Карл Густав, приезжай сюда,
В нашу ненаглядную Россию!
Для людей, что здесь наделены
«Бабками» с мандатами на царство,
Нет демократичнее страны,
Нет свободней в мире государства!
Только, собираясь к нам домой,
Где твоя житуха станет краше,
Ты, король, совет послушай мой
Перед тем, как поселиться в Раше.
Как приедешь – заведи друзей,
Что из власть имущего сословья,
И на это дело не жалей
Ни «бабла», ни сил и ни здоровья.
Депутатов Думы уважай,
Следуя во всём моим советам,
И почаще, Густав, выезжай
На охоту с генералитетом,
Подготовь им тёлок и вина,
Угадав их тайные желанья,
Вот те крест, окупятся сполна
Все твои труды и все старанья.
Квасить научись, как жеребец,
Нюхай кокаин по дискотекам,
И тогда, Карл Густав, наконец,
Станешь ты свободным человеком!
И тогда ты сможешь без забот,
Спьяну сея ужас на бульварах,
Разгонять мигалками народ
И давить людей на тротуарах.
Если ж кто-то станет возбухать,
Пользуясь плодами нужной дружбы,
Сможешь по мобиле увольнять
Из ГАИ инспекторов со службы.
Сможешь материть и тут и там
Всех, кто раздражает нрав твой гордый,
Сможешь морды чистить тем скотам,
У кого несимпатичны морды.
Так что, Густав, приезжай скорей,
Потому что лишь у нас в Отчизне
Создан беспредел для королей
И других хозяев нашей жизни!