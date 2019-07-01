Кой черт меня дернул сейчас в чудесном закатном лесу пустить в наушники подкаст этой передачи!
Сам виноват,безусловно!
Говорить об этом выпуске противно и бессмысленно, но если не скажу – меня разорвет!
В общем, если мне отратителен Соловьев, это вовсе не значит, что я должен априори бросать в воздух сразу все свои бейсболки, слушая Ганапольского.
Уверен, что наши общие с ним друзья тоже все прекрасно понимают и так же уверен, что они ему об этом не скажут.
Собственно, когда-то при встречах мы с Ганапольским тоже не бросались друг на друга с кулаками.
Но мне, как известно прогрессивному человечеству, достаточно многое пофиг.
И уж то, что будет обо мне говорить княгиня Марья Алексевна, я точно переживу.
Итак!
В последнем эфире программы “Ганапольское” он сам был О-МЕР-ЗИ-ТЕ-ЛЕН!
Широким народным массам вовсе не обязательно знать, почему Ганапольский будет мочить Зеленского до последней порошенковской гривны.
И я об этом широким народным массам не скажу.
Все мы люди, все понимание имеем.
Не суть в данном случае абсолютно.
А суть в том, что Ганапольский своей неконтролируемой истерикой залажал выпуск программы, докатившись до немыслимого: до прямых оскорблений своего молодого соведущего, назвав его пропагандоном канала РОССИЯи начав угрожать, что он откажется вести передачу с этим коллегой.
А тот, говоря об Украине, всего лишь позволил себе сказать, что все войны заканчиваются миром и тринадцать тысяч погибших вполне достаточно, чтобы приступить к мирным переговорам.
Раньше Ганапольский мог иногда не без изящества продавить свою точку зрения, сегодня же он буквально забился в падучей, наплевав на хронометраж, на человеческую и корпоративную этику.
Можно было подумать, что завтра он, лично отправив на войну своего сына Мишу, рванет, обгоняя его, умирать за Украину на Донбасс с гранатой в зубах!
Не рванет. И сына не пошлет. Можете не сомневаться.
В самом конце передачи, слегка успокоившийся мэтр, предваряя разговор о Евкурове, оговорился, что ни его, ни тему не знает в достаточной степени.
Что не помешало ему за пару минут высокомерно обосрать человека, которому он не годится в подметки, о ментальности которого он понятия не имеет.
В общем, с профессиональной точки зрения анализировать этот эфир невозможно!
Можно только, распугивая птичек и зверушек, оглашать лес бронебойным матом!
И эхо до сих пор возвращает мне его затухающим “мать..мать..мать..
Ганапольский
Кой черт меня дернул сейчас в чудесном закатном лесу пустить в наушники подкаст этой передачи!
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