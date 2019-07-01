Кой черт меня дернул сейчас в чудесном закатном лесу пустить в наушники подкаст этой передачи!

Сам виноват,безусловно!

Говорить об этом выпуске противно и бессмысленно, но если не скажу – меня разорвет!

В общем, если мне отратителен Соловьев, это вовсе не значит, что я должен априори бросать в воздух сразу все свои бейсболки, слушая Ганапольского.

Уверен, что наши общие с ним друзья тоже все прекрасно понимают и так же уверен, что они ему об этом не скажут.

Собственно, когда-то при встречах мы с Ганапольским тоже не бросались друг на друга с кулаками.

Но мне, как известно прогрессивному человечеству, достаточно многое пофиг.

И уж то, что будет обо мне говорить княгиня Марья Алексевна, я точно переживу.

Итак!

В последнем эфире программы “Ганапольское” он сам был О-МЕР-ЗИ-ТЕ-ЛЕН!

Широким народным массам вовсе не обязательно знать, почему Ганапольский будет мочить Зеленского до последней порошенковской гривны.

И я об этом широким народным массам не скажу.

Все мы люди, все понимание имеем.

Не суть в данном случае абсолютно.

А суть в том, что Ганапольский своей неконтролируемой истерикой залажал выпуск программы, докатившись до немыслимого: до прямых оскорблений своего молодого соведущего, назвав его пропагандоном канала РОССИЯи начав угрожать, что он откажется вести передачу с этим коллегой.

А тот, говоря об Украине, всего лишь позволил себе сказать, что все войны заканчиваются миром и тринадцать тысяч погибших вполне достаточно, чтобы приступить к мирным переговорам.

Раньше Ганапольский мог иногда не без изящества продавить свою точку зрения, сегодня же он буквально забился в падучей, наплевав на хронометраж, на человеческую и корпоративную этику.

Можно было подумать, что завтра он, лично отправив на войну своего сына Мишу, рванет, обгоняя его, умирать за Украину на Донбасс с гранатой в зубах!

Не рванет. И сына не пошлет. Можете не сомневаться.

В самом конце передачи, слегка успокоившийся мэтр, предваряя разговор о Евкурове, оговорился, что ни его, ни тему не знает в достаточной степени.

Что не помешало ему за пару минут высокомерно обосрать человека, которому он не годится в подметки, о ментальности которого он понятия не имеет.

В общем, с профессиональной точки зрения анализировать этот эфир невозможно!

Можно только, распугивая птичек и зверушек, оглашать лес бронебойным матом!

И эхо до сих пор возвращает мне его затухающим “мать..мать..мать..