Уже два часа у меня в наушниках…не догадаетесь!..ЛИЛИ ИВАНОВА!

Та, миниатюрная, хрупкая, в мини-юбке, с короткой стрижкой, длиннющими ногтями, пышным бюстом и мощным голосом, который невозможно спутать с другим и, как оказывается, невозможно забыть.

Это голос моей юности.

Практически каждую мелодию угадываю с трех нот.

С изумлением угадываю ту свою жизнь, того себя, где юная очаровательная солистка популярной болгарской группы ТОНИКА на своих первых гастролях в СССР, где у нас с ней что-то слегка заискрило, так и не разгоревшись, о чем она с сожалением не так давно напомнила мне в фейсбуке.

Напомнила не мне, а тому мальчику, которого давно нет.

Может, сегодня даже обойдусь без мата.