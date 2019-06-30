В музей-усадьбу “Останкино” к двадцатым числам июля будет перевезен настоящий орган. По словам Александра Семеновича Церетели, организатора музыкальных концертов, это состоится впервые за последний век. Здесь, в одном из шереметьевских дворцов, в зале крепостного театра ровно 200 лет [Читать...]

Главный теленачальник В.Брагин готовит документы, необходимые для приватизации “Останкино”. Т.е. одна из крупнейших ТВ-корпораций мира превратится из государственной в частную? И Брагин со товарищи одним махом приподнимется на несколько сот лимонов $? Но ведь только в 1992 году [Читать...]

Известный ансамбль старинной музыки “Орфарион”, в составе которого – Александр Суэтин (барочная лютня), Анатолий Гинденко (травер да гамба) и Олег Худяков (травер флейта) выступил в Музее-усадьбе “Останкино” с концертом старинной музыки. Музыканты, играющие на старинных инструментах, представили слушателям [Читать...]

Российская государственная телерадиокомпания (РГТРК) “Останкино” образована в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 331 на базе упраздненной Всесоюзной государственной телерадиовещательной компании. Как показала проверка, финансово-хозяйственная политика, проводимая руководством РГТРК “Останкино” не в [Читать...]