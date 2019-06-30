{ 30 июня 2019 }

Останкино

Рубрики: [Фейсбук]  

В программе ТВЦ сегодня передача о судьбах популярных в 90-е годы телеведущих.
Не буду смотреть.
Если Останкино 80-х – это такой государственный респектабельный гадюшник, заселенный профессионалами и стукачами, то Останкино 90-х пахло нищетой, разрухой, опасностью и огромными левыми деньгами криминального происхождения.
Бандюки покупали эфир, сажали своих ведущих в собственные проекты, снималось дикое количество самодеятельных клипов с телками бандюков и начиналась безумная ротация.
Страна запела про “два кусочека колбаски” и “америкен бой, уеду с тобой!..”.
Брррр…
Ненавижу то Останкино, хотя оно пахло еще и какими-то сумасшедшими возможностями.
Открывшимися творческими возможностями воспользовалась только молодежка и отчасти информационщики.
Все остальные Главные редакции просто сдохли.

Аркадий Кайданов


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