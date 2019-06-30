РУССКИЙ РОК НА ЭКСПОРТ

ДЖОАННА СТИНГРЕЙ И ЕВГЕНИЙ ДОДОЛЕВ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ПОГРУЖАЮТ ЧИТАТЕЛЕЙ В МИР РУССКОГО РОКА И АТМОСФЕРУ МУЗЫКИ, КОГДА-ТО ПЕРЕВЕРНУВШЕЙ СОЗНАНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ПОКОЛЕНИЙ





ДЖОАННА СТИНГРЕЙ,

МЭДИСОН СТИНГРЕЙ



«СТИНГРЕЙ В СТРАНЕ ЧУДЕС»

АСТ



Почитателям русского рока имя Джоанны Стингрей говорит не так много.

Тем не менее именно её менеджерские качества помогли выходу в США первой пластинки «Red Wave» с записями «Аквариума», «Кино», «Странных игр» и «Алисы» – четырех «андеграундных» ленинградских рок-групп.

По жанру «Стингрей в Стране Чудес» – это романтический рок-детектив, обильно насыщенный приключениями, рассказами о встречах с молодыми рокерами, игре в прятки со спецслужбами и лирическими линиями на фоне петербургских улиц, площадей и проходных дворов.

Однажды приехавшая в СССР Стингрей связала свою жизнь с Россией не только творчески: её первым мужем стал гитарист «Кино» Юрий Каспарян, вторым – барабанщик группы «Центр» Александр Васильев.

Переводческую и, самое главное, редакторскую функцию выполнил Александр Кан – блистательный журналист, переводчик, радиоведущий Би-Би-Си, в своё время очень много сделавший для издания записей Сергея Курехина и трио ГТЧ.

Мемуары Стингрей дотошны, подробны и довольно ярко рисуют картину происходившего в ленинградской рок-среде, ловко балансируя между эмоциональной хроникой, легкой допустимой «желтизной» и точно выстроенной драматургией, в центре которой испуганная, но бесстрашная американка, искренне влюбленная в рок-н-ролл и парней, взявшихся за, как тогда казалось, абсолютно безнадежное дело.

ЕВГЕНИЙ ДОДОЛЕВ

«МАШИНА ВРЕМЕНИ. ИСТОРИЯ ГРУППЫ»

(ЮБИЛЕЙНОЕ ИЗДАНИЕ)

АСТ

К 50-летию самой заслуженной группы страны российский журналист Евгений Додолев выпустил условное продолжение своей книги «Времени Машины». В основе «Истории» – интервью с нынешними членами группы, её бывшими участниками и свидетелями событий. Абсолютно понятно, что за всю историю существования команды взгляд на произошедшее у всех может разниться, так что в качестве последней инстанции иногда выступает сам лидер группы Андрей Макаревич.

Приключений и событий в жизни «МВ» было, мягко говоря, немало. Браться за них, не находясь непосредственно «в тусовке», – непросто. Возможно, именно поэтому форма интервью здесь оптимально проста и действенна. Написание книги такого формата в России – задача неблагодарная. Взявшийся за подобное дело должен отчетливо понимать: невозможно создать максимально объективную биографию любой отечественной группы. Издательство не станет выпускать книгу без согласия на то героев (высока вероятность судебных исков), а в жизни любой группы есть масса эпизодов, о которых ее участники предпочитают промолчать. И дело совсем не в «сексе, наркотиках» и прочем бесшабашном «рок-н-ролле», а в обычной системе человеческих взаимоотношений, которые все оценивают по-разному. Евгений Додолев – матёрый журналист с колоссальным опытом – и своими интервью, и их дальнейшей редактурой вежливо (порой даже излишне) выписывает общую картину, лишь изредка выдавая оценку происходящему, предоставляя читателю делать самостоятельные выводы.

Немного разочаровывает другое. Предоставив место замечательному театроведу Марине Тимашевой, знаковому рок-деятелю Илье Смирнову, одному из создателей «Звуков Му» и журналисту Александру Липницкому и еще нескольким очень логичным персонажам, автор зачем-то отдает не меньшие пространства людям, имеющим к теме более чем опосредованное отношение. Впрочем, история «МВ» вписана в культурную жизнь страны настолько плотно, что место здесь найдется для всех.

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