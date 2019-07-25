Единственный спектакль Давида Кориа в Москве

25 июля в роскошном зале Московского Театра «Русская песня», в рамках мирового тура «Звёзды испанского фламенко» харизматичный и талантливый танцор Давид Кориа представит свою новую невероятную программу «Слово и Жест».

«СЛОВО И ЖЕСТ»

Это шоу без сюжета, основанное на диалоге между канте (Слово) и танцем (Жест) на изысканном языке фламенко: иногда мягко, медленно ; иногда со страстью и нарастающей яростью, но всегда следуя этой уникальной и постоянной потребности в общении.

Спектакль написан на языке настоящего фламенко, охватывая стили от традиционного пуро до авангарда.

В спектакле заняты звезды фламенко первой величины: Давид Кориа, хорошо известный публике еще со времен, когда он был солистом Балета Фламенко “Andalusia”, и поставивший множество спектаклей для собственной труппы, Спектакль “Anonimo”на Самом престижном Фестивале в Хересе в 2019 году получил Приз Зрительских симпатий.

Специальный гость программы Ана Моралес, также хорошо известная зрителям всего мира, чье творчество по достоинству оценили на престижном Фестивале Фламенко - Bienal de Flamenco en Sevilla в 2018 году, где ей была присуждена премия Giraldillo, в номинации El Baile — «За лучший танец», среди мужчин и женщин.

В спектакле принимает участие Мигель Ортега (канте) - Золотой Голос Испании (Обладатель самых престижных международных премий и наград в мире фламенко)и виртуозные музыканты мировые звезды Даниэль Суарес (перкуссия), Хосе Луис Медина (гитара).

Темпераментный и чувственный танец, восхитительная гитара и колоритный вокал создадут неповторимую волшебную атмосферу удивительной Испании и погрузят зрителей в магию классики фламенко на сцене одного из самых красивых современных театров Москвы!

Дом Фламенко “Flamenqueria”— международный культурный центр фламенко, объединяющий всех любителей испанского искусства, профессиональных танцоров, вокалистов и музыкантов во всероссийском пространстве.

Билеты без наценки по ссылке.

Нелли БЕГАНОВА.