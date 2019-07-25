{ 5 июля 2019 }

Единственный спектакль Давида Кориа в Москве

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  
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25 07 2019 Flamenko 618x328px

25 июля в роскошном зале Московского  Театра «Русская песня», в рамках  мирового тура «Звёзды испанского фламенко» харизматичный и талантливый танцор Давид Кориа представит свою новую невероятную программу  «Слово и Жест».

David Koria Давид Кориа

Давид Кориа

 

«СЛОВО И ЖЕСТ»

Это шоу без сюжета, основанное на диалоге между канте (Слово) и танцем (Жест) на изысканном  языке фламенко: иногда мягко, медленно ; иногда со страстью и нарастающей яростью, но всегда следуя этой уникальной и постоянной потребности в общении.

Спектакль написан на языке настоящего фламенко, охватывая стили от традиционного пуро до авангарда.

В спектакле заняты звезды фламенко первой величины: Давид Кориа, хорошо известный публике еще со времен, когда он был солистом Балета Фламенко “Andalusia, и поставивший множество спектаклей для собственной труппы, Спектакль Anonimoна Самом престижном Фестивале в Хересе в 2019 году получил Приз Зрительских симпатий.

Специальный гость программы Ана Моралес, также хорошо известная зрителям всего мира, чье творчество по достоинству оценили на престижном Фестивале Фламенко - Bienal de Flamenco en Sevilla в 2018 году, где ей была присуждена премия Giraldillo, в номинации El Baile — «За лучший танец», среди мужчин и женщин.

В спектакле  принимает участие  Мигель Ортега (канте) -  Золотой Голос Испании (Обладатель самых престижных международных премий и наград в мире фламенко)и виртуозные музыканты  мировые звезды  Даниэль Суарес (перкуссия), Хосе Луис Медина (гитара).

David Coria Давид Кориа

Давид Кориа

 

Темпераментный и чувственный танец, восхитительная  гитара и  колоритный вокал создадут  неповторимую  волшебную атмосферу удивительной Испании и погрузят зрителей в магию классики фламенко на сцене одного из самых красивых современных театров Москвы!

Дом Фламенко “Flamenqueria”— международный культурный центр фламенко, объединяющий всех любителей испанского искусства, профессиональных танцоров, вокалистов и музыкантов во всероссийском пространстве.

Билеты без наценки  по ссылке.

Нелли БЕГАНОВА.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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