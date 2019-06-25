На мой непрофессиональный взгляд, борьбу с коррупцией и за эффективность работы государственных органов власти следует начинать с депутатского корпуса. Вот мы смеёмся над депутатами украинской Рады, типа забавные они, но наши “слуги народа” – это точно такие же клоуны. Чем они занимаются? В большинстве своём – создают видимость деятельности, придумывая дурацкие законы и получая при этом солидные деньги. Сколько имел депутат в СССР? Ноль рублей ноль копеек! Иначе говоря, зарплату советские депутаты не получали вовсе. Это были обычные люди, работавшие на заводах, фабриках, в школах и больницах, получавшие зарплату по месту работы. Чем они занимались в Верховном Совете? Поддерживали политику партии и правительства.Законы им придумывать не надо было. Нынешние депутаты делают тоже самое, но за деньги, создавая при этом видимость кипучей работы. Государственная Дума нынче – это тусовка, в которой можно ничего не делать либо лоббировать чьи-то интересы опять же, имея в виду материальную выгоду. Как известно, у депутатских запросов есть свой прейскурант. Ну ещё – можно надувать щёки и разъезжать на автотранспорте со спецномерами. Всё равно в итоге – неизменно превосходный результат – бабки! Это на металлургическом заводе или в шахте можно гнуть спину за 50-60 тыс.рублей. А в Думе – пожалуйста – плюй в потолок, спи, играй в компьютерные игры в айфоне и получай свои 400 тысяч плюс нехилые “чаевые” за всякие депутатские запросы.

Так вот, к чему я клоню? Я предлагаю депутатскую зарплату активировать, как банковскую карту, только в случае разумной и общественно-полезной деятельности того или иного депутата. То-есть, изначально – член-корреспондент депутатского корпуса. Приняли мудрый закон по твоему предложению? – получи за это свою зарплату и становись действительным депутатом! Остальные – кукуйте забесплатно и думайте своей головой, для чего она вам дана! Да, и депутатские запросы, если не активирован твой статус депутата, отправлять не имеешь право. Не проявил себя за три месяца – на выход! И ротация, ротация! Тогда будут думать многие ныне желающие получить депутатскую синекуру – а стоит ли идти во власть? Зачем? Какой смысл, если за простое просиживание штанов не получаешь деньги?