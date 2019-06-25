У взрослых мужчин иногда бывают поступки, которые и определяют сюжет, который напишет про них Вечность.

Удивительно, что иногда бывает достаточно просто уйти.

Ельцин, до безумия властолюбивый, ради этой власти не пощадивший целую страну, 31 декабря 1999 года добровольно сложил президентские полномочия. Если бы он остался на своем посту полутрупом, Россия этого бы точно не пережила.

Евкуров, заложник бесконечных кавказских счетов, распрей и обид, тоже ушел произнеся совершенно нетипичные для нашего времени слова – “Я не слепой, власть не затмила мне глаза. Давайте наберёмся мужества сказать, что все мы – власть, которую я представляю, общественные, религиозные организации – ответственны за то, что сегодня мы разобщены”.

Человек, который точно ничего в жизни не боялся, ушел, чтобы остановить разгорающуюся между ингушами усобицу.

Не только храбрости, но и достоинства оказалось ему не занимать.