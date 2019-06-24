Бесплатное образование постепенно становится воспоминанием о бесчеловечной советской власти.

Сокращение на четверть количества “бюджетных” мест в ВУЗах – это очень логично для сословного общества.

Это совершенно закономерно для страны, индустриальные амбиции которой сжались до строительства заводов по сжижению газа и добычи угля открытым способом.

Стране вообще никто не нужен.

Ей не нужны кибернетики и программисты – они все равно при первой возможности уедут. Уедут математики, биологи и физики.

Если ваш ребенок всерьез интересуется наукой – его сразу можно готовить к иммиграции и не беспокоиться о том, какие у него оценки по русскому языку и литературе. Ему не пригодится в жизни русский язык.

Бухгалтерская логика в формате Гайдара-Кудрина приведет нас к тому, что, как в 1861 году в России останется три университета – Московский, Санкт-Петербургский и Казанский. Больше просто будет не нужно.

Ну, и возможно, однажды высшие российские сановники откроют Царскосельский Лицей.

И подписываемся на паблик Мардан