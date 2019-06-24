Что произошло и как к этому относиться, сбросив эмоциональные всхлипы, в сухом, кагрится, остатке.
Провокация, однозначно. Нужен был повод и те, кому он был нужен, его нашли.
Сначала гостеприимно позвали, напоили-накормили, усадили, а после, припрятав хвалёное гостеприимство, предъявили.
Готовились заранее, очевидно. Практика и теория нынешних протестов это делают хорошо понятным.
Нужен был хайп и пожалуйста.
Кстати, хайп этот внёс полную ясность в братство и иные хлебосолы.
Насколько грузины милы и замечательны в застолье, настолько же дики и необузданы толпой. Это увы так. Даже если толпа собирается в соцсетях.
Смотрите сами.
Грузины
Что произошло и как к этому относиться, сбросив эмоциональные всхлипы, в сухом, кагрится, остатке.
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