Что произошло и как к этому относиться, сбросив эмоциональные всхлипы, в сухом, кагрится, остатке.

Провокация, однозначно. Нужен был повод и те, кому он был нужен, его нашли.

Сначала гостеприимно позвали, напоили-накормили, усадили, а после, припрятав хвалёное гостеприимство, предъявили.

Готовились заранее, очевидно. Практика и теория нынешних протестов это делают хорошо понятным.

Нужен был хайп и пожалуйста.

Кстати, хайп этот внёс полную ясность в братство и иные хлебосолы.

Насколько грузины милы и замечательны в застолье, настолько же дики и необузданы толпой. Это увы так. Даже если толпа собирается в соцсетях.

Смотрите сами.