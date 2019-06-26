На холмах Грузии случилась ерунда:

Грузины русским призывают чистить рыла

Из-за того, что своим задом не туда

В Тбилиси сел наш депутат Сергей Гаврилов!

Он не злодей, он православный коммунист,

Который свято верит в Ленина и в Бога,

И перед партией и Господом он чист,

Лишь перед Грузией обделался немного.

А ведь хотел сказать он мудрые слова,

Ну, что-то типа «генацвале, гамарджоба»,

И понимания искала голова,

Но приключения нашла в итоге жопа!

Хотя искал он это дело от души,

Имея в целом благородные лишь цели.

Но и грузины тоже, в общем, хороши,

Заколготились, закурлыкали, запели!

Да вот, запели вовсе не про Сулико,

Что в речку бросилась из-за худых имплантов,

А про жующего свой галстук Мишико

Под автоматами российских оккупантов,

Не про сациви, сацебели и люля,

Не про чинури, саперави и кварели,

А про недружеские происки Кремля,

И про Осетию с Абхазией запели.

И массу малопривлекательных вещей

Продемонстрировали в этих песнях «швили»,

А с приглашенным депутатом вообще,

Как с нехорошим человеком поступили!

И вслед кричали: «Убирайся, оккупант,

Чтоб твоя задница пропала прочь из виду,

Но только помни, интервент и русский гад,

Что мы туристов ваших не дадим в обиду!

Мы любим их, мы обожаем просто всех,

Пусть едут к нам без колебания и смело!

Оставить деньги в холмах Грузии – не грех,

Мы очень рады видеть русских в Сакартвело!

Никто на свете в жизни не поссорит нас,

А кто посмеет, тот получит сразу в рыло!..»

И понял фразу – «когнитивный диссонанс»

Наш православный коммунист Сергей Гаврилов!