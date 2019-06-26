{ 26 июня 2019 }

НА ХОЛМАХ ГРУЗИИ

Рубрики: [Фейсбук]  

На холмах Грузии случилась ерунда:
Грузины русским призывают чистить рыла
Из-за того, что своим задом не туда
В Тбилиси сел наш депутат Сергей Гаврилов!

Он не злодей, он православный коммунист,
Который свято верит в Ленина и в Бога,
И перед партией и Господом он чист,
Лишь перед Грузией обделался немного.

А ведь хотел сказать он мудрые слова,
Ну, что-то типа «генацвале, гамарджоба»,
И понимания искала голова,
Но приключения нашла в итоге жопа!

Хотя искал он это дело от души,
Имея в целом благородные лишь цели.
Но и грузины тоже, в общем, хороши,
Заколготились, закурлыкали, запели!

Да вот, запели вовсе не про Сулико,
Что в речку бросилась из-за худых имплантов,
А про жующего свой галстук Мишико
Под автоматами российских оккупантов,

Не про сациви, сацебели и люля,
Не про чинури, саперави и кварели,
А про недружеские происки Кремля,
И про Осетию с Абхазией запели.

И массу малопривлекательных вещей
Продемонстрировали в этих песнях «швили»,
А с приглашенным депутатом вообще,
Как с нехорошим человеком поступили!

И вслед кричали: «Убирайся, оккупант,
Чтоб твоя задница пропала прочь из виду,
Но только помни, интервент и русский гад,
Что мы туристов ваших не дадим в обиду!

Мы любим их, мы обожаем просто всех,
Пусть едут к нам без колебания и смело!
Оставить деньги в холмах Грузии – не грех,
Мы очень рады видеть русских в Сакартвело!

Никто на свете в жизни не поссорит нас,
А кто посмеет, тот получит сразу в рыло!..»
И понял фразу – «когнитивный диссонанс»
Наш православный коммунист Сергей Гаврилов!

Александр Вулых


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