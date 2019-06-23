Политикой и дипломатией в России занимаются люди необразованные или просто тупые. Для того, чтобы понять всю пикантность нынешних событий в Грузии, нужно хотя бы немного знать историю отношений Русской и Грузинской церкви и соответственно культурно-исторический бэкграунд русско-грузинских отношений. [Читать...]

Британский певец Бой Джордж вернул православной церкви Кипра икону, похищенную 37 лет назад. В 1985 году исполнитель приобрел у арт-дилера древнюю икону Христа, не зная о ее происхождении. Лишь недавно ему удалось выяснить, что она была похищена из [Читать...]

Летят на восток дипломаты В весенней дали голубой, И я, как персона нон-грата, Лечу вместе с ними домой. Я долг выполнял свой гражданский, Но из-за козла одного Чужим стал мне берег британский, И я покидаю его. Немало агентов [Читать...]