{ 23 июня 2019 }

Дипломаты

Рубрики: [Фейсбук]  

Политикой и дипломатией в России занимаются люди необразованные или просто тупые.
Для того, чтобы понять всю пикантность нынешних событий в Грузии, нужно хотя бы немного знать историю отношений Русской и Грузинской церкви и соответственно культурно-исторический бэкграунд русско-грузинских отношений.
Независимость Грузинской Православной церкви была упразднена Святейшим Синодом в 1811 году.
Российская империя в отношении новых туземных подданных никаких сантиментов не испытывала.
Грузинская церковь интенсивно русифицировалась, грузинские богослужебные книги и богослужение на грузинском языке долгое время находились под запретом.
Борьба за автокефалию была идеологическим ядром грузинского национализма начала ХХ века. В 1908 году экзарх Грузинской церкви Никон (Софийский) уроженец Костромской губернии был застрелен на лестнице Грузино-Имеретинской Синодальной конторы сторонниками автокефалии.
Автокефалия была возвращена Грузинской Православной церкви Сталиным только в 1943 году и признана Константинополем – в 1990.
Грузинская интеллигенция в отличие от российской в подавляющей массе своей глубоко православна. Однако грузинское православие имеет особую историческую специфику не говоря уже о тяжелейшем комплексе древнего малого народа.
Если русским периодически предъявляют за их «Москва – Третий Рим», то у грузин все еще более запущено. Их историческое кредо – «Мцхета – Второй Иерусалим».
Решение провести какой-то бессмысленный православный съезд в Тбилиси, да еще с представляющим Россию депутатом от КПРФ – это просто апофеоз идиотизма лавровского МИДа, сотрудников которого набирают по объявлению на Авито.
Все это не отменяет тех очевидных фактов, что 08.08.2008 – это было очень правильно, а также того, что грузинское вино – говно, а покупать недвижимость в Грузии может только клинический идиот.

Сергей Мардан


Похожие посты:


    2. Политикой и дипломатией в России занимаются люди необразованные или просто тупые. Для того, чтобы понять всю пикантность нынешних событий в Грузии, нужно хотя бы немного знать историю отношений Русской и Грузинской церкви и соответственно культурно-исторический бэкграунд русско-грузинских отношений. [Читать...]


  2. Вернул украденную икону

    3. Вернул украденную икону

    Британский певец Бой Джордж вернул православной церкви Кипра икону, похищенную 37 лет назад. В 1985 году исполнитель приобрел у арт-дилера древнюю икону Христа, не зная о ее происхождении. Лишь недавно ему удалось выяснить, что она была похищена из [Читать...]


  3. Летят на восток дипломаты

    4. Летят на восток дипломаты

    Летят на восток дипломаты В весенней дали голубой, И я, как персона нон-грата, Лечу вместе с ними домой. Я долг выполнял свой гражданский, Но из-за козла одного Чужим стал мне берег британский, И я покидаю его. Немало агентов [Читать...]

$LF

Оставьте комментарий



«««