Политикой и дипломатией в России занимаются люди необразованные или просто тупые.
Для того, чтобы понять всю пикантность нынешних событий в Грузии, нужно хотя бы немного знать историю отношений Русской и Грузинской церкви и соответственно культурно-исторический бэкграунд русско-грузинских отношений.
Независимость Грузинской Православной церкви была упразднена Святейшим Синодом в 1811 году.
Российская империя в отношении новых туземных подданных никаких сантиментов не испытывала.
Грузинская церковь интенсивно русифицировалась, грузинские богослужебные книги и богослужение на грузинском языке долгое время находились под запретом.
Борьба за автокефалию была идеологическим ядром грузинского национализма начала ХХ века. В 1908 году экзарх Грузинской церкви Никон (Софийский) уроженец Костромской губернии был застрелен на лестнице Грузино-Имеретинской Синодальной конторы сторонниками автокефалии.
Автокефалия была возвращена Грузинской Православной церкви Сталиным только в 1943 году и признана Константинополем – в 1990.
Грузинская интеллигенция в отличие от российской в подавляющей массе своей глубоко православна. Однако грузинское православие имеет особую историческую специфику не говоря уже о тяжелейшем комплексе древнего малого народа.
Если русским периодически предъявляют за их «Москва – Третий Рим», то у грузин все еще более запущено. Их историческое кредо – «Мцхета – Второй Иерусалим».
Решение провести какой-то бессмысленный православный съезд в Тбилиси, да еще с представляющим Россию депутатом от КПРФ – это просто апофеоз идиотизма лавровского МИДа, сотрудников которого набирают по объявлению на Авито.
Все это не отменяет тех очевидных фактов, что 08.08.2008 – это было очень правильно, а также того, что грузинское вино – говно, а покупать недвижимость в Грузии может только клинический идиот.
Политикой и дипломатией в России занимаются люди необразованные или просто тупые.
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