Политикой и дипломатией в России занимаются люди необразованные или просто тупые.

Для того, чтобы понять всю пикантность нынешних событий в Грузии, нужно хотя бы немного знать историю отношений Русской и Грузинской церкви и соответственно культурно-исторический бэкграунд русско-грузинских отношений.

Независимость Грузинской Православной церкви была упразднена Святейшим Синодом в 1811 году.

Российская империя в отношении новых туземных подданных никаких сантиментов не испытывала.

Грузинская церковь интенсивно русифицировалась, грузинские богослужебные книги и богослужение на грузинском языке долгое время находились под запретом.

Борьба за автокефалию была идеологическим ядром грузинского национализма начала ХХ века. В 1908 году экзарх Грузинской церкви Никон (Софийский) уроженец Костромской губернии был застрелен на лестнице Грузино-Имеретинской Синодальной конторы сторонниками автокефалии.

Автокефалия была возвращена Грузинской Православной церкви Сталиным только в 1943 году и признана Константинополем – в 1990.

Грузинская интеллигенция в отличие от российской в подавляющей массе своей глубоко православна. Однако грузинское православие имеет особую историческую специфику не говоря уже о тяжелейшем комплексе древнего малого народа.

Если русским периодически предъявляют за их «Москва – Третий Рим», то у грузин все еще более запущено. Их историческое кредо – «Мцхета – Второй Иерусалим».

Решение провести какой-то бессмысленный православный съезд в Тбилиси, да еще с представляющим Россию депутатом от КПРФ – это просто апофеоз идиотизма лавровского МИДа, сотрудников которого набирают по объявлению на Авито.

Все это не отменяет тех очевидных фактов, что 08.08.2008 – это было очень правильно, а также того, что грузинское вино – говно, а покупать недвижимость в Грузии может только клинический идиот.