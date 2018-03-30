Летят на восток дипломаты

В весенней дали голубой,

И я, как персона нон-грата,

Лечу вместе с ними домой.

Я долг выполнял свой гражданский,

Но из-за козла одного

Чужим стал мне берег британский,

И я покидаю его.

Немало агентов секретных

Я в жизни своей вербовал,

Немало в дымах сигаретных

Контейнеров я открывал.

Немало умом своим чёрным

Содеял я зла и измен,

Когда их британским учёным

Вживлял Ольги Бузовой ген.

На радость российскому плебсу

Коварней, чем даже Джеймс Бонд,

Концертом Григория Лепса

Глушил я английский бомонд.

Для Евросоюза я страшен,

Как гад, источающий яд,

Бикоз ай эм террибэл рашн,

МГИМОшник-садист-дипломат!

Я злобный, коварный и хмурый,

Но я не такой дурачок,

Чтоб в Солсбери, в парке культуры,

Разбрызгивать газ «Новичок»!

Какой феерической жопе

Подумалось только про нас,

Что мы забесплатно в Европе

Способны транжирить наш газ

И ради какой-то параши,

При том не нажив ни рубля,

Травить достоянием нашим

Какого-то там Скрипаля?

Своим обвиненьем нетрезвым

В ООН вы попрали Устав!

И как вам не стыдно, Тереза?

И как же, Борис, ты не прав!

Да, я вам вредил, но ни разу

Не прятал концы в водоём

Европу не травим мы газом, -

Его мы туда продаём!

Пусть я улетаю в Россию,

Подальше от вашей земли,

Но вы, поступив некрасиво,

Позор на себя навлекли.

А я, покидая ваш анус,

Ваш лондонский мрачный анал,

На стеночке Харрингтон хаус

Три буквы простых написал.

Они и понятней и краше

На фоне кирпичной стены,

Чем все презентации ваши

По поводу нашей вины!