{ 30 марта 2018 }

Летят на восток дипломаты

Рубрики: [Фейсбук]  

Летят на восток дипломаты
В весенней дали голубой,
И я, как персона нон-грата,
Лечу вместе с ними домой.

Я долг выполнял свой гражданский,
Но из-за козла одного
Чужим стал мне берег британский,
И я покидаю его.

Немало агентов секретных
Я в жизни своей вербовал,
Немало в дымах сигаретных
Контейнеров я открывал.

Немало умом своим чёрным
Содеял я зла и измен,
Когда их британским учёным
Вживлял Ольги Бузовой ген.

На радость российскому плебсу
Коварней, чем даже Джеймс Бонд,
Концертом Григория Лепса
Глушил я английский бомонд.

Для Евросоюза я страшен,
Как гад, источающий яд,
Бикоз ай эм террибэл рашн,
МГИМОшник-садист-дипломат!

Я злобный, коварный и хмурый,
Но я не такой дурачок,
Чтоб в Солсбери, в парке культуры,
Разбрызгивать газ «Новичок»!

Какой феерической жопе
Подумалось только про нас,
Что мы забесплатно в Европе
Способны транжирить наш газ

И ради какой-то параши,
При том не нажив ни рубля,
Травить достоянием нашим
Какого-то там Скрипаля?

Своим обвиненьем нетрезвым
В ООН вы попрали Устав!
И как вам не стыдно, Тереза?
И как же, Борис, ты не прав!

Да, я вам вредил, но ни разу
Не прятал концы в водоём
Европу не травим мы газом, -
Его мы туда продаём!

Пусть я улетаю в Россию,
Подальше от вашей земли,
Но вы, поступив некрасиво,
Позор на себя навлекли.

А я, покидая ваш анус,
Ваш лондонский мрачный анал,
На стеночке Харрингтон хаус
Три буквы простых написал.

Они и понятней и краше
На фоне кирпичной стены,
Чем все презентации ваши
По поводу нашей вины!

Александр Вулых


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