{ 18 июня 2019 }

Акустический концерт в пустыне

Рубрики: [Анонсы]  [Музыка]  

Ум Эль Гайт OUM

В Москву с единственным концертом  приезжают звезды из Марокко  певица Ум Эль Гайт (OUM) и ее группа!    

Ум (Oum) (вокал),  Дамиан Нуэва (контрабас),  Камилль Пассери (труба), Инор Сотолонго (ударные), Ясир Рами (уд).

Программу Zarabi сами музыканты называют «акустический концерт в пустыне». Она была записана на диск в одном из маленьких оазисов Сахары, ее композиции — это завораживающие звуковые пейзажи: бескрайние пески, пальмовые рощи, зеленые равнины, ветер и солнце. 

В музыке Ум Эль Гайт перемешаны элементы традиционной и профессиональной, западной и восточной музыки: ритуальные песнопения гнауа, арабские мелодии, африканские ритмы, соул, R’n'B, восточная медитация, импровизационность американского джаза и многое другое. Из всего этого рождается неповторимый ориентальный джаз. Впрочем, не обязательно разбираться в стилях, чтобы наслаждаться музыкой. Zarabi — это прежде всего интуитивно понятное каждому собрание песен о любви, надежде и свободе.

Единственный концерт состоится 19 июня в Концертном зале им. П. И. Чайковского.

Издательский Дом «Новый Взгляд»


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