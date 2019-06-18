В Москву с единственным концертом приезжают звезды из Марокко певица Ум Эль Гайт (OUM) и ее группа!

Ум (Oum) (вокал), Дамиан Нуэва (контрабас), Камилль Пассери (труба), Инор Сотолонго (ударные), Ясир Рами (уд).

Программу Zarabi сами музыканты называют «акустический концерт в пустыне». Она была записана на диск в одном из маленьких оазисов Сахары, ее композиции — это завораживающие звуковые пейзажи: бескрайние пески, пальмовые рощи, зеленые равнины, ветер и солнце.

В музыке Ум Эль Гайт перемешаны элементы традиционной и профессиональной, западной и восточной музыки: ритуальные песнопения гнауа, арабские мелодии, африканские ритмы, соул, R’n'B, восточная медитация, импровизационность американского джаза и многое другое. Из всего этого рождается неповторимый ориентальный джаз. Впрочем, не обязательно разбираться в стилях, чтобы наслаждаться музыкой. Zarabi — это прежде всего интуитивно понятное каждому собрание песен о любви, надежде и свободе.

Единственный концерт состоится 19 июня в Концертном зале им. П. И. Чайковского.